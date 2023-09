Những thực phẩm giàu vitamin C nhất bạn không nên bỏ qua

Ăn các loại thực phẩm giàu vitamin C là cách tốt nhất để mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngoài cam và chanh, các loại thực phẩm dưới đây cũng là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C mà bạn không nên bỏ qua, theo chuyên trang healthmeup.com.

100g củ cải trắng có thể đáp ứng được 100% nhu cầu vitamin C cho cơ thể mỗi ngày. Hơn nữa, củ cải trắng cũng rất giàu vitamin A, canxi tốt cho làn da và hệ miễn dịch.

• Ớt bột paprika

100 g ớt bột paprika (có thể mua tại các tiệm chuyên bán gia vị cho món Âu) có thể đáp ứng khoảng 404% nhu cầu vitamin C cho cơ thể mỗi ngày. Thêm vào đó, nêm ớt bột paprika vào trong các món ăn còn là cách tốt nhất để giúp ổn định huyết áp, giảm cholesterol và ngừa rụng tóc.

• Bông cải xanh

100g bông cải xanh có thể cung cấp khoảng 149% nhu cầu vitamin C mỗi ngày. Đây là loại thực phẩm rất tốt cho các bệnh nhân ung thư vì nó chứa dồi dào sulforaphane (hợp chất tự nhiên có khả năng khống chế các tế bào ung thư phát triển). Đồng thời, ăn bông cải xanh còn giúp cải thiện hệ tim mạch, tốt cho mắt và giúp xương chắc khỏe.

• Dâu tây

Dâu tây là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. 100g dâu tây cung cấp khoảng 98% nhu cầu vitamin C mỗi ngày. Chúng còn giàu chất vitamin E và lycopene giúp làn da khỏe đẹp.

• Cà chua

100 g cà chua có thể cung cấp khoảng 220% nhu cầu vitamin C mỗi ngày. Hơn nữa, chất chống ôxy hóa là lycopene trong cà chua còn giúp cơ thể chống lại các gốc tự do gây hại, từ đó tăng cường hệ miễn dịch và duy trì làn da khỏe đẹp.

• Ớt chuông

Ớt chuông là loại rau củ có lượng calo cực kì thấp nhưng lại có hàm lượng vitamin C cao. Trong 100g ớt chuông có chứa 120mg vitamin C và chỉ cần 50gr ớt chuông đã cung cấp 75% lượng vitamin C có thể cần cho cả ngày. Đặc biệt, lượng vitamin C dồi dào trong ớt chuông vàng sẽ giúp tăng cường sức đề kháng và chống nếp nhăn xuất hiện sơm.

• Cải xoăn

Cải xoăn là một thành phần không thể thiêu cho món salad, tuy nhiên, chúng ta thường không biết được rằng đây là một loại thực phẩm cung cấp lượng vitamin C dồi dào. 100g cải xoăn thái nhỏ có thể cung cấp khoảng 114% lượng vitamin C mà cơ thể cần mỗi ngày, trong khi đó 100g quả cam chỉ cung cấp khoảng 89%.. Như vậy, có thể nói cải lá xoăn có hàm lượng vitamin C cao hơn cam khá nhiều.