Uống 1 ly này, gái già xấu xí cỡ nào da cũng trẻ đẹp trở lại như thuở đôi mươi

Dưới đây là 5 công thức sinh tố giúp bạn có làn da đẹp rạng ngời cho dù ở độ tuổi nào.

Chống lão hóa là vấn đề rất nhiều phụ nữ quan tâm, từ những cô gái tuổi 18, 20 đến những người trung niên. Tuy nhiên mọi người thường không ngần ngại bỏ ra hàng chục triệu để mua kem chống lão hóa bôi bên ngoài da, nhưng lại không chú ý đến việc chống lão hóa từ bên trong, từ những thói quen ăn uống hay thực phẩm hàng ngày.

Vitamin E giúp da duy trì độ ẩm và bảo vệ nó khỏi những tác động có hại của các gốc tự do do sự tác động bởi ánh nắng, ô nhiễm, tuổi tác.

Thành phần:

- 1 chén rau cải bó xôi

- 1/2 quả chuối vừa chín

- 2 muỗng canh bơ (bóc vỏ và bỏ hột)

- 1 muỗng canh hạt hướng dương

- 2 muỗng canh nước cốt chanh

- 1 cốc sữa hạnh nhân không đường

Hướng dẫn:

Cho tất cả mọi thành phần vào máy xay sinh tố. Nhấn xay 30 giây và uống ngay sau đó.

2. Sinh tố Vitamin C

Vitamin E giúp cải thiện tốc độ tăng trưởng tế bào, giảm nếp nhăn, tái tạo các Vitamin khác trong cơ thể như Vitamin E.

Thành phần:

- 1 chén quả việt quất tươi hoặc đông lạnh

- 1 chén dâu tây tươi hoặc đông lạnh

- 1 chén nước dừa

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

- 1 muỗng cà phê hạt Chia

- 1 ít lá bạc hà

Hướng dẫn:

Cho tất cả vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn và uống ngay.

2. Sinh tố Beta-Carotene

Đây là một chất chống oxy hóa carotenoid, bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại và hỗ trợ thị lực tốt hơn.

Thành phần:

- 1 chén cải xoăn (chỉ lấy một phần lá và bỏ cuống)

- 1 củ cà rốt (cắt nhỏ)

- 1 quả táo xanh ( bỏ lõi và cắt nhỏ)

- Nước chanh từ 2 muỗng canh

- 1 chén nước dừa

Hướng dẫn:

Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố xay nhuyễn và uống ngay.

3. Sinh tố Omega-3

Khi có tuổi, da của chúng ta mất đi độ ẩm và độ đàn hồi gây ra nhiều nếp nhăn. Omega-3 đã được nghiên cứu và chứng minh rằng nó cung cấp cho da độ ẩm nhiều hơn bằng cách giữ nước cho các tế bào của lớp biểu bì (lớp trên cùng của da)

Thành phần:

- ½ chén xoài (thái lát)

- 1 chén dứa (thái lát)

- 1 muỗng canh hạt chia (Omega-3)

- 1 chén nước dừa

Hướng dẫn:

Cho các thành phần vào máy xay sinh tố xay 30 giây và uống.

4. Sinh tố Polyphenol

Polyphenol từ cacao là chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân bên ngoài đồng thời làm bề mặt da căng mướt và mịn màng hơn.

Thành phần:

- 1 quả chuối

- 6 quả dâu tây

- 1 muỗng canh bột cacao (polyphenol)

- 1 cốc sữa hạnh nhân không đường

Hướng dẫn:

Cho các thành phần vào máy xay sinh tố xay 30 giây và uống.

Để đổi khẩu vị, bạn có thể uống xen kẽ những loại sinh tố trên với nhau, nhưng phải đảm bảo từ 3-4 ly mỗi tuần để có hiệu quả tốt nhất. Chú ý kết hợp với việc uống nhiều nước để cơ thể luôn dẻo dai và làn da luôn khỏe đẹp.

Chúc bạn thành công!

(Nguồn: sarahkoszyk)