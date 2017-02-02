Sau khi ăn xong, các vi khuẩn lên men thức ăn trong miệng sẽ tạo ra môi trường axít, phá huỷ hợp chất Ca5(PO4)3OH có trong men răng, vì vậy, chải răng thường xuyên là một cách để ngăn ngừa sâu răng. Ngoài ra, trong kem đánh răng còn có một số chất phụ gia khác, các hương liệu tổng hợp (tuỳ loại kem đánh răng) và thường thấy có glixerol (là một loại ancol đa chức, dung dịch của nó có vị ngọt) để giữ kem luôn ẩm.

Mục đích chính của kem đánh răng là để làm sạch khoang miệng. Kem đánh răng có chứa chất diệt khuẩn, chất làm trắng, hương thơm, tinh dầu và chất giữ ẩm. Do đó nó có thể vừa làm sạch răng vừa diệt vi khuẩn có trong khoang miệng. Theo Wikipedia, Kem đánh răng chứa một lượng muối của flo, như CaF2, SnF2, có tác dụng bảo vệ lớp men răng vì nó thay thế một phần hợp chất có trong men răng là Ca5(PO4)3OH thành Ca5(PO4)3F.

Ngoài công dụng phổ biến là làm sạch miệng, kem đánh răng còn có rất nhiều công dụng làm đẹp hữu ích. Bạn có thể dùng kem đánh răng để thay thế cho những loại mỹ phẩm sau.

Công dụng nổi bật đầu tiên của kem đánh răng là trị mụn đầu đen. Bạn nên kết hợp kem đánh răng với muối để mang lại hiệu quả điều trị cao nhất.

Nguyên liệu:

- Kem đánh răng

- Bàn chải

- Muối

Cách làm:

Đầu tiên, bạn bóp kem đánh răng ra một cái chén, sau đó cho muối vào trộn đều. Làm sạch mũi, nhúng bàn chải vào kem đánh răng và nhẹ nhàng chà lên vùng mũi có nhiều mụn đầu đen trong 15-20 phút. Sau thời gian trên, rửa sạch mũi nhiều lần với nước và lau khô. Mỗi tuần làm từ 2-3 lần để mụn đầu đen biến mất hoàn toàn.

2. Kem tẩy tế bào chết

Bạn có thể dùng kem đánh răng kết hợp với bột yến mạch để tẩy tế bào chết cho da mặt. Bột yến mạch sẽ giúp giữ ẩm da, không làm da bị khô và tổn thương.

Nguyên liệu:

- Kem đánh răng

- Bột yến mạch

- Nước

Cách làm:

Nặn kem đánh răng vào một cái chén, thêm bột yến mạch sao cho tỷ lệ bột yến mạch và kem đánh răng là 1:1. Cho thêm 1 chút nước, trộn đều kem và bột với nhau sao cho thu được hỗn hợp mịn.

Thoa đều hỗn hợp lên da, masage nhẹ nhàng rồi rửa sạch, bạn sẽ có làn da láng mịn, sạch tế bào chết.

3. Kem làm dịu da sau nắng

Sau khi đi nắng, nếu bạn không bảo vệ cẩn thận, da chúng ta sẽ dễ dàng bị sưng rát và tấy đỏ. Khi đó, bạn chỉ cần trộn kem đánh răng và gel nha đam tỷ lệ 1:1 sau đó thoa nhẹ nhàng lên da. Da sẽ được làm dịu tức thì.

4. Kem làm trắng móng tay

Móng tay tiếp xúc với hóa chất hoặc sơn móng nhiều sẽ trở nên ố vàng và rất khó làm sạch, khiến móng trông mất thẩm mỹ. Bạn chỉ cần lấy một chút kem đánh răng, chà nhẹ lên móng nhiều lần, móng sẽ trắng hồng và khỏe mạnh.

5. Kem làm sạch nữ trang

Nữ trang đeo lâu ngày bị xỉn màu, bạn hãy lấy kem đánh răng trộn với chút nước, sau đó chải nhẹ lên bề mặt nữ trang và rửa dưới vòi nước chảy mạnh. Món nữ trang của bạn sẽ trở lại sáng bóng như mới mua.

(Nguồn: Style Craze)