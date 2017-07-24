Trắng da với dầu oliu cho làn da trắng hồng, mịn màng kỳ diệu

Vì những lợi ích tuyệt vời này mà dầu oliu được nhiều chị em yêu thích và tin tưởng sử dụng. Tham khảo 3 công thức làm trắng da với dầu liu đơn giản và dễ thực hiện tại nhà dưới đây để chăm sóc, dưỡng da được tốt nhất, sớm có làn da như mong ước nhé các chị em.

Dầu ôliu có cấu trúc hóa học phù hợp và giống nhất với cấu trúc của dầu tự nhiên trên da. Ngoài việc dưỡng da sáng và khỏe mạnh, nó cũng giúp chống lại các vấn đề về mụn đầu đen và đầu trắng hiệu quả. Các lợi ích làm đẹp trắng da của nó cụ thể như sau:

Lợi ích của việc sử dụng dầu oli đã được đề cập ở trên. Nếu bạn có một làn da khô, dầu oliu sẽ giúp làn da của bạn trắng sáng và tươi trẻ hóa. Đối với da nhờn, quá trình sản xuất dầu dư thừa ở da bạn sẽ được kiểm soát, và các lỗ chân lông của bạn sạch sẽ, không bị tắc nữa.

Các bạn cần chuẩn bị 1 thìa dầu oliu nguyên chất, kèm theo khăn mặt sạch và nước nóng. Sau đó sử dụng ngón tay massage dầu trên vùng mặt của bạn, cố gắng cọ mạnh vào mũi, má và trán. Nhúng khăn mặt vào nước nóng. Đắp khăn nóng trên khuôn mặt cho đến khi nhiệt độ khăn xuống đến nhiệt độ phòng. Bỏ khăn và rửa lại bằng nước nóng. Lần này, cố gắng chà nhẹ nhàng trên khuôn mặt của bạn để tẩy sạch dầu oliu. Thực hiện ngày 2 lần. Và chỉ sau 1 tuần bạn sẽ thấy kết quả rõ rệt.

Mẹo trắng da với dầu oliu và chanh

Hỗn hợp này làm trắng da bởi tác dụng của dầu oliu thì nước chanh giúp làm sáng da, se khít lỗ chân lông và khử trùng hiệu quả.

Các bạn trộn đều 1 thìa dầu oliu với 1 thìa nước cốt chanh, bôi hỗn hợp lên da, xoa bóp nhẹ nhàng trong 1-2 phút rồi để tự nhiên 30 phút sau rửa lại bằng nước lạnh. Thực hiện 2-3 lần/tuần.

Làm trắng da với dầu oliu và bột nghệ cho da mịn màng, trắng hồng rực rỡ

Hẳn nhiều bạn đã biết, bột nghệ thường được sử dụng điều trị các vấn đề về da, giúp da khỏe mạnh, hết mụn, trắng sáng do có curcumin, một thành phần quan trọng của nghệ có tác dụng tốt trên da. Kết hợp với sữa chua không đường vốn giàu axit lactic làm trắng, dưỡng ẩm da hiệu quả và dầu oliu, da bạn sẽ được chăm sóc và nuôi dưỡng khỏe mạnh, toàn diện.

Bạn sẽ cần chuẩn bị 1 thìa dầu oliu : ½ thìa bột nghệ : 2 thìa sữa chua không đường. Trộn đều chúng với nhau rồi thoa lên mặt, để trong 10-15 phút rửa lại bằng nước sạch. Thực hiện 2 lần/tuần. Khi sử dụng bột nghệ tránh để bột nghệ dây màu vào quần áo, khó tẩy rửa.