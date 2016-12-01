[Review] Bộ sản phẩm chăm sóc da Collagen QUEENIE

Chăm sóc da 01/12/2016 10:11

Với sự da dạng của dòng sản phẩm chăm sóc và dưỡng da, tôi tin QUEENIE sẽ đáp ứng toàn diện nhu cầu của bạn.

Thông tin tổng quan

Tên sản phẩm: Bộ sản phẩm chăm sóc da toàn diện QUEENIE

Xuất xứ: Hàn Quốc

Giá bán: 199.000-499.000 VND/ tùy từng sản phẩm

Mua tại: Website, facebook và cửa hàng của QUEENIE

[Review] Bộ sản phẩm chăm sóc da Collagen QUEENIE - Ảnh 1

Đánh giá chi tiết

Da chảy xệ, cơ mặt chùng nhão, nám, giãn mao mạch… vốn là những hiện tượng rất khó khắc phục và chắn chắn sẽ không bỏ qua bất kì ai trong phái đẹp. Collagen là một loại protein chiếm khoảng 70% cấu trúc da và được phân bổ chủ yếu ở lớp hạ bì và trung bì của da. Chúng có tác dụng kết nối các tế bào, kích thích quá trình trao đổi chất và tạo độ đàn hồi của da, chính là yếu tố quyết định sự săn chắc và mịn màng của da. Trung bình một năm, lượng collagen trong cơ thể chúng ta giảm đi khoảng 1,5%, đặc biệt từ sau tuổi 30, quá trình tổng hợp collagen bắt đầu chậm lại. Do đó, càng ngày khả năng tự sản sinh collagen trong cơ thể bạn càng thấp đi, khiến cho da dẻ dần xuất hiện nhiều nếp nhăn và vết thâm nám.

Là một người khá yêu thích mỹ phẩm nội địa Hàn, đồng thời luôn muốn tìm một bộ sản phẩm chăm sóc da thích hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam và có bổ sung Collagen, nên tôi lựa chọn bộ sản phẩm chăm sóc da toàn diện QUEENIE để trải nghiệm. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Bộ sản phẩm chăm sóc da toàn diện QUEENIE là thiết kế và bao bì sang trọng ngay từ bên ngoài, với màu ánh nhũ vàng vô cùng bắt mắt.

Trên khá nhiều diễn đàn làm đẹp, Bộ sản phẩm chăm sóc da toàn diện QUEENIE mới ra mắt được đánh giá 5 sao vì phục hồi collagen tốt và đặc biệt thích hợp với khí hậu nắng nóng Việt Nam.

Theo nhà sản xuất, QUEENIE không chỉ giúp nuôi dưỡng và duy trì làn da luôn mịn màng, tươi sáng mà xuất xứ từ Hàn Quốc với công thức từ thiên nhiên vô cùng an toàn sẽ phù hợp với mọi độ tuổi, mọi loại da. Dòng sản phẩm mỹ phẩm QUEENIE được nghiên cứu cho ra đời với công dụng làm trẻ hóa làn da của phụ nữ Việt, giúp phái đẹp luôn sở hữu làn da trắng mịn tự nhiên từ sâu bên trong, tăng cường độ đàn hồi cho da, giảm sạm nám, vết thâm, vết chân chim, nuôi dưỡng làn da đẹp sâu từ gốc.

Mỹ phẩm QUEENIE hiện nay có mặt trên thị trường với các dòng sản phẩm Dưỡng da và trang điểm. 

[Review] Bộ sản phẩm chăm sóc da Collagen QUEENIE - Ảnh 2

Mỹ phẩm dưỡng da QUEENIE bao gồm các sản phẩm sau: Gel lô hội dưỡng ẩm đa tác dụng, Gel tẩy tế bào chết, Kem dưỡng trắng da bổ sung Collagen, Kem giải độc 3 trong 1, phẩm kem ngăn ngừa nếp nhăn, Mặt nạ Hàn Quốc 10 tác dụng, Nước hoa hồng, Nước tẩy trang, Sữa rửa mặt bổ sung Collagen, Tinh chất (serum) dưỡng trắng da, Xịt khoáng Q10, Xịt khoáng Collagen.

3 sản phẩm tôi đã trải nghiệm là Gel tẩy tế bào chết, Kem dưỡng trắng da bổ sung Collagen và Xịt khoáng Collagen.

Với gel tẩy tế bào chết, điều đầu tiên QUEENIE gây ấn tượng cho tôi là gel tẩy khá sạch nhưng không làm khô da va rát da như các sản phẩm tẩy tế bào chết dạng hạt. Sau khi tẩy, lớp tế bào chết như được "gột rửa" sạch, trả lại làn da mịn màng. Đây là sản phẩm rất phù hợp cho những ai có làn da nhạy cảm.

Kem dưỡng trắng da bổ sung Collagen là sản phẩm thứ 2 tôi trải nghiệm. Với tinh chất Collagen, kem giúp da mềm mại hơn chỉ sau 1 tuần sử dụng. Tuy nhiên để thấy được hiệu quả làm trắng rõ rệt, bạn cần dùng kem đều trong khoảng 3 tuần - 1 tháng. 

Xịt khoáng Collagen cũng là một sản phẩm tôi khá yêu thích vì có thể sử dụng thường xuyên trong điều kiện không khí máy lạnh ở công sở. Khi cảm thấy da khô và thiếu nước, tôi thường xịt đều khắp mặt để cấp nước tức thời. Các tia nước khá mỏng, nhẹ, dễ chịu, không làm đọng nước trên da và đem đến cảm giác mềm mịn và đủ độ ẩm tức thời. Lỗ chân lông cũng se nhỏ hơn.

Ưu điểm:

- Làm săn chắc, se khít lỗ chân lông

- Có bổ sung Collagen giúp trẻ hóa, tái tạo da.

- Kem thẩm thấu nhanh không nhờn dính, phù hợp với mọi loại da

- Giá thành phù hợp

Nhược điểm:

- Cần phối hợp nhiều sản phẩm để đạt hiệu quả chăm sóc da tốt nhất

Chấm điểm: 4/5

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