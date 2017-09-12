Phương pháp dưỡng da tự nhiên với mặt nạ trắng da từ bột yến mạch

Có lẽ hiện tại bạn đang sử dụng các loại mỹ phẩm để chăm sóc da Bạn thường phải chọn những loại đắt tiền, thương hiệu nổi tiếng để đảm bảo hiệu quả cao và an toàn cho da. Liệu bạn có thấy rằng, nếu sử dụng biện pháp này trong một thời gian dài là không khả thi? Bởi nó khiến bạn phải chi ra số tiền lớn nhưng chưa chắc kết quả như bạn mong đợi. Ai cũng mong muốn sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào, nhưng bạn hãy thông minh hơn khi chọn cho mình phương pháp phù hợp nhất.

Yến mạch là loại thực phẩm phổ biến được các nước phương Tây ưa chuộng, dần dần nó đã du nhập vào nước ta. Nó được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau với những thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe Không những vậy, yến mạch được biết đến là sản phẩm giúp làm đẹp toàn diện mà nhiều chị em phụ nữ vẫn đang dùng và cho thấy hiệu quả cao.

Gợi ý cho bạn là có nhiều loại thực phẩm thiên nhiên giúp chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo. Vậy tại sao bạn không lựa chọn công thức này để làm đẹp cho mình. Với mặt nạ trắng da từ bột yến mạch sẽ hỗ trợ bạn có được làn da trắng mịn như ý trong thời gian ngắn nhất với chi phí thấp nhất và độ an toàn tuyệt đối.

Trong bột yến mạch có chứa các loại vitamin A, C, E, khoáng chất thiết yếu như kẽm, sắt, kali, canxi, magie và hoạt chất saponin có khả năng ngăn ngừa lão hóa da, giảm nếp nhăn, giúp da trở nên căng mịn hơn. Đồng thời, bột yến mạch giúp lỗ chân lông thông thoáng, hút nhờn, loại bỏ mụn trứng cá. Cùng với các dưỡng chất cần thiết thấm sâu và nuôi dưỡng các tế bào da, giúp dưỡng da trắng mịn hơn, hồng hào hơn.

Với những lợi ích tuyệt vời này, sử dụng mặt nạ bột yến mạch dưỡng trắng da có lẽ là biện pháp hiệu quả và an toàn nhất mà bạn có thể tham khảo.

Cách dùng mặt nạ trắng da từ bột yến mạch

Cũng giống như nhiều sản phẩm thiên nhiên khác, bột yến mạch nên kết hợp với những loại thực phẩm khác mà có khả năng dưỡng trắng da tương tự để kết quả diễn ra tốt hơn. Dưới đây là một vài ví dụ cho bạn tham khảo.

Bột yến mạch và sữa tươi

Sữa tươi nổi tiếng là tốt cho sức khỏe và được dùng trong vô số các công thức làm đẹp. Dùng mặt nạ trắng da với bột yến mạch và sữa tươi là sự phối hợp ăn ý chăm sóc làn da của bạn tốt nhất.

- Dùng bột yến mạch trộn với sữa tươi không đường. Khuấy đều tay và điều chỉnh lượng sữa để hỗn hợp không bị vón cục và trở nên sánh mịn là được.

- Rửa mặt sạch rồi lau khô, thoa đều hỗn hợp này lên da.

- Đợi khoảng 20 phút sau thì rửa sạch lại với nước ấm.

Bột yến mạch với trứng gà

Trứng gà là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng với vitamin, khoáng chất, protein, nó cũng là sản phẩm hỗ trợ chăm sóc da trắng mịn, hồng hào hơn. Với lợi ích này mà trứng gà được dùng phổ biến trong nhiều phương pháp làm đẹp.

- Trứng gà tách lấy lòng trắng.

- Trộn lòng trắng trứng với bột yến mạch. Khuấy cho đến khi lên bọt.

- Áp dụng hỗn hợp này đều lên da.

- Đợi đến khi lớp mặt nạ khô đi thì rửa sạch lại với nước ấm.

Bột yến mạch và sữa chua

Sữa chua có nhiều lợi khuẩn và các axit amin giúp loại bỏ khuẩn hại, tẩy tế bào chết trên da, cũng như giúp da trở nên trắng mịn hơn trông thấy. Mặt nạ dưỡng trắng da bằng bột yến mạch và sữa chua sẽ cho bạn làn da mịn màng như ý.

- Trộn bột yến mạch với sữa chua không đường và chút mật ong miễn sao tạo thành hỗn hợp đặc sánh là được.

- Sau khi rửa mặt thì hãy đắp hỗn hợp này lên da.

- Đợi 20 phút sau hãy rửa lại với nước ấm.

Trên đây là một vài loại mặt nạ trắng da từ bột yến mạch cho hiệu quả cao. Bạn hãy thử áp dụng đều đặn mỗi tuần 2 – 3 lần để nhanh chóng sở hữu làn da trắng hồng, mịn màng không tỳ vết nhé.