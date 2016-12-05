Nhúng miếng bông gòn ướt và đắp lên đầu mũi, bạn sẽ sốc khi nhìn thấy kết quả

Đây là một mẹo làm đẹp rất hay mà phụ nữ ai cũng nên biết.

Nếu bạn bị những đốm mụn đầu đen li ti trên mũi, đừng lo lắng vì cũng có rất nhiều người gặp phải vấn đề này. Mũi là nơi hứng chịu nhiều bụi bẩn, đồng thời tuyến mồ hôi lại hoạt động mạnh (đấy là lý do chúng ta hay đổ mồ hôi ở đầu mũi) khiến cho các bã nhờn tích tụ, bị oxy hóa chuyển thành màu đen. Những thành phần này nếu để lâu trong da sẽ làm cho da sần sùi, lỗ chân lông to và có thể bị rỗ.

Để loại bỏ số mụn đầu đen cứng đầu đó trên mũi, bạn có thể dùng giấm kết hợp với kem đánh răng, bàn chải. Cách làm nghe chừng có vẻ phức tạp nhưng thực ra vô cùng đơn giản.

Nguyên liệu:

- Bông tẩy trang cotton

- Giấm gạo hoặc giấm táo

- Kem đánh răng

- Baking Soda

- Nước

Cách làm:

B1: Pha giấm với nước theo tỷ lệ 1 giấm 2 nước

B2: Rửa sạch và tẩy trang nếu có trang điểm

B3: Bóp 1 ít kem đánh răng ra chén, cho 2 thìa baking soda vào trộn lên. Quết hỗn hợp này lên bàn chải, chải nhẹ đầu mũi trong 2 phút.

B4: Rửa sạch mũi

B5: Nhúng ướt bông tẩy trang với hỗn hợp giấm pha.

B6: Đắp bông lên mũi, nằm thư giãn khoảng 15 phút sau đó bỏ miếng bông ra, không cần rửa lại với nước.

Sau lần làm liệu trình đầu tiên, mụn đầu đen đã giảm khá nhiều. Sau từ 2-3 lần, toàn bộ mụn đầu đen sẽ biến mất nhanh chóng mà không cần dùng đến các phương pháp nặn hay lột đau đớn. Bạn sẽ có làn da láng mịn không ngờ mà chỉ với những nguyên liệu rẻ tiền.

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