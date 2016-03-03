Mờ sẹo thâm mà không cần phải dùng loại thuốc nào

Không cần dùng bất cứ loại thuốc nào bạn cũng có thể hết sẹo thâm nhanh chóng, đơn giản.

Đá lạnh từ nước chè xanh

Đá trà xanh có tác dụng trị sẹo rất hiệu quả.

Nước chè xanh từ lâu được xem là thần dược chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe của con người, đối với các vết sẹo đặc biệt là sẹo thâm do mụn gây ra chè xanh một lần nữa lại phát huy tác dụng thần kỳ của nó.

Bạn vò nát một nắm lớn lá chè xanh đã được rửa sạch, nấu sôi kỹ với nước, lọc lấy nước, bỏ bã, để nguội, cho vào khay làm đá rồi cho vào ngăn đông tủ lạnh. Khi nước chè xanh đã đông lại thành đá, bạn cho từngt? viên đá nhỏ vào một tấm vải sạch hay khăn bông mềm và chà xát nhiều lần lên vết sẹo, thực hiện kiên trì và đều đặn nhiều lần trong ngày bạn sẽ thấy vùng da bị sẹo sáng dần, mềm mịn, vết sẹo mờ hẳn trong thấy.

Vitamin E

Vitamin E nguyên chất là liệu pháp đầu tiên trị sẹo thâm để lại do mụn trứng cá. Không những làm làn da trắng sáng mà chúng còn giúp giảm những vết thâm mụn hiệu quả nhất. Bạn có thể thoa vitamin E nguyên chất vào những vết sẹo mụn trứng cá 3-4 lần/ngày, chắc chắn chỉ sau một tuần, các vết thâm sẽ nhạt đi rõ rệt hoặc thậm chí biến mất không dấu vết. Bạn có thể dễ dàng mua Vitamin E từ các hiệu thuốc hay cửa hàng mĩ phẩm gần nhà.

Một số lưu ý khi xử lý sẹo



- Theo các bác sĩ thì những người đang trong quá trình tái tạo da nên ăn nhiều thịt vì thịt chính là nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể.

- Nên ăn các loạu rau có tính chất mát như rau ngót, các loại rau họ cải, diếp cá... để giúp vết thương chóng liền miệng.

- Khi da thịt đã tổn thương, cần tránh những món ăn như cơm nếp, thịt gà, đồ cay nóng... vì chúng sẽ kích thích vết thương, khiến bạn có cảm giác khó chịu.

- Ngoài ra, khi vết thương bắt đầu se mặt, bạn có thể ép nước cốt nghệ tươi bôi trực tiếp lên khắp bề mặt vết thương. Khi vết thương đóng vảy, đặc biệt là lúc lên da non gây ngứa, không nên bóc vảy vết thương ra vì có thể gây nhiễm trùng và khiến sẹo lớn, lâu lành hơn.

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