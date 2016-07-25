Đắp hỗn hợp này tuần 1 lần, da mặt trắng mịn, căng mọng gấp trăm lần đi spa

Chăm sóc da 25/07/2016 15:55

Da đen sạm do bắt nắng hoặc do bẩm sinh đều được khắc phục nhanh chóng bởi công thức tuyệt vời này.

Ngày nay, có khá nhiều phương pháp chăm sóc da hiệu quả như dùng kem dưỡng hoặc dùng các liệu trình làm trắng da ở spa. Tuy nhiên, các dòng mỹ phẩm hiệu quả và an toàn thường đi kèm với chi phí vô cùng đắt đỏ. Đó là lí do các liệu pháp làm trắng da thiên nhiên luôn được chị em phụ nữ truy lùng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu công thức dưỡng da rẻ tiền với các nguyên liệu có ngay trong nhà bếp.

Nguyên liệu được nhắc đến ở đây bao gồm chanh, sữa tươi và một chút bột mì. Chứa nhiều dưỡng chất và giàu protein, sữa tươi giúp nuôi dưỡng làn da trắng khỏe và mịn màng. Chính vì vậy, sữa tươi luôn được tin dùng từ công thức dưỡng da mặt đến tắm trắng toàn thân.

Dưới đây là tất cả những gì bạn cần chuẩn bị để có một làn da đẹp, trắng mịn:

Nguyên liệu:

¼ quả chanh vắt lấy nước cốt

3 muỗng canh sữa tươi không đường

1 muỗng canh bột mì

Thực hiện:

Bước 1: Trộn đều tất cả nguyên liệu vào một chén nhỏ, khuấy đều sao cho hỗn hợp sánh mịn đồng nhất.

Bước 2: Rửa mặt thật sạch với nước mát. Dùng hỗn hợp thoa một lớp mỏng lên da mặt, giữ nguyên trong vòng 15 phút. Cuối cùng, rửa mặt thật sạch lại với nước ấm rồi dưỡng ẩm nếu cần.

Thực hiện lần đầu tiên, bạn đã cảm nhận da mặt trắng mịn và căng mọng tự nhiên. Đắp hỗn hợp tuần 1 lần và đều đặn trong 1 tháng sẽ có được làn da đẹp như mơ.

Chúc bạn thành công.

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