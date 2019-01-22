Chỉ còn 2 tuần nữa là Tết đến mà làn da vẫn sạm đen, sần sùi, bạn hãy dùng ngay 3 công thức mặt nạ này

Gần Tết là thời điểm tuyệt vời để mọi người nuông chiều làn da của chính mình với một số công thức mặt nạ tự nhiên, điều này sẽ mang đến khuôn mặt rạng ngời và tràn đầy sức sống. Để biết những loại mặt nạ này là gì, hãy theo dõi bài viết sau đây.

- 1/2 muỗng canh bột cám gạo

- 1/2 muỗng canh gel nha đam

- Nước hoa hồng

Cách thực hiện:

Nghiền nhuyễn đu đủ trong chiếc bát nhỏ, thêm bột cám gạo và gel nha đam vào rồi trộn đều. Thêm một vài giọt nước hoa hồng vào và tiếp tục trộn đều để thu được hỗn hợp đồng đều. Thoa chúng lên khuôn mặt, giữ yên trong khoảng 20 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước mát.

Áp dụng gói mặt nạ này 2 - 3 lần một tuần.

Đu đủ chứa papain có thể làm làn da trắng hồng trông thấy sau thời gian ngắn. Papain cấu trúc theo cách thông qua lỗ chân lông da và cung cấp những hoạt chất tẩy tế bào chết chuyên sâu. Điều này mang lại làn da tươi mới - Ảnh: Internet

Mặt nạ từ chuối chín

Nguyên liệu cần có:

- 1/2 quả chuối

- 1/2 muỗng cà phê mật ong

- 1 muỗng canh sữa chua

- Vài giọt nước hoa hồng

Cách thực hiện:

Nghiền nhuyễn chuối trong chiếc bát nhỏ, thêm mật ong, sữa chua và nước hoa hồng vào rồi trộn đều. Thoa hỗn hợp thu được lên mặt và để khô tự nhiên trong khoảng 15 phút. Rửa sạch với nước ấm. Lặp lại điều này 2 lần mỗi tuần.

Chuối là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên để chống lại các gốc tự do, tác nhân làm hỏng tế bào, làm cho da khô, xỉn màu và nhăn nheo. Loại quả này cũng giữ ẩm da và giảm nếp nhăn rất hiệu quả - Ảnh: Internet

Mặt nạ bột yến mạch

Cách thực hiện:

- 2 muỗng canh bột yến mạch

- 1 muỗng cà phê bột nghệ

- Nước hoa hồng

Cách thực hiện:

Cho bột yến mạch, bột nghệ và nước hoa hồng vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều để thu được hỗn hợp sền sệt. Áp dụng chúng lên khắp khuôn mặt trong 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm cùng vài động tác mát xa nhẹ nhàng. Làm điều này 2 lần một tuần.

Yến mạch là nguồn dưỡng chất vô tận đối với làn da. Loại nguyên liệu này tạo thành chất tẩy tế bào chết tự nhiên. Đồng thời, cung cấp chất chống oxy hóa và các thành phần dưỡng ẩm cho da. Kết quả là mang đến cho bạn khuôn mặt sạch sẽ với làn da trắng mịn - Ảnh: Internet

Chăm chỉ đắp một trong những công thức mặt nạ trên vài lần mỗi tuần, bạn sẽ sở hữu ngay làn da trắng hồng, rạng rỡ và tươi tắn để đón Tết.