Chỉ còn 2 tuần nữa là Tết đến mà làn da vẫn sạm đen, sần sùi, bạn hãy dùng ngay 3 công thức mặt nạ này

Stylecraze đã tìm ra 3 công thức mặt nạ từ nguyên liệu tự nhiên có khả năng dưỡng trắng da cực kỳ hiệu quả và nhanh chóng mà phụ nữ nên áp dụng ngay.
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Gần Tết là thời điểm tuyệt vời để mọi người nuông chiều làn da của chính mình với một số công thức mặt nạ tự nhiên, điều này sẽ mang đến khuôn mặt rạng ngời và tràn đầy sức sống. Để biết những loại mặt nạ này là gì, hãy theo dõi bài viết sau đây.
3 công thức mặt nạ dưỡng trắng da
Mặt nạ đu đủ
Nguyên liệu cần có:
- 2 lát đu đủ chín
- 1/2 muỗng canh bột cám gạo
- 1/2 muỗng canh gel nha đam
- Nước hoa hồng
Cách thực hiện:
Nghiền nhuyễn đu đủ trong chiếc bát nhỏ, thêm bột cám gạo và gel nha đam vào rồi trộn đều. Thêm một vài giọt nước hoa hồng vào và tiếp tục trộn đều để thu được hỗn hợp đồng đều. Thoa chúng lên khuôn mặt, giữ yên trong khoảng 20 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước mát.
Áp dụng gói mặt nạ này 2 - 3 lần một tuần.
Mặt nạ từ chuối chín
Nguyên liệu cần có:
- 1/2 quả chuối
- 1/2 muỗng cà phê mật ong
- 1 muỗng canh sữa chua
- Vài giọt nước hoa hồng
Cách thực hiện:
Nghiền nhuyễn chuối trong chiếc bát nhỏ, thêm mật ong, sữa chua và nước hoa hồng vào rồi trộn đều. Thoa hỗn hợp thu được lên mặt và để khô tự nhiên trong khoảng 15 phút. Rửa sạch với nước ấm. Lặp lại điều này 2 lần mỗi tuần.
Mặt nạ bột yến mạch
Cách thực hiện:
- 2 muỗng canh bột yến mạch
- 1 muỗng cà phê bột nghệ
- Nước hoa hồng
Cách thực hiện:
Cho bột yến mạch, bột nghệ và nước hoa hồng vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều để thu được hỗn hợp sền sệt. Áp dụng chúng lên khắp khuôn mặt trong 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm cùng vài động tác mát xa nhẹ nhàng. Làm điều này 2 lần một tuần.
Chăm chỉ đắp một trong những công thức mặt nạ trên vài lần mỗi tuần, bạn sẽ sở hữu ngay làn da trắng hồng, rạng rỡ và tươi tắn để đón Tết.