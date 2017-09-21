Bạn có tin là da sẽ trắng lên chỉ với các cách làm trắng da sau 1 đêm này không? Thực tế là rất nhiều người đã thành công đấy.

Có rất nhiều lý do khiến các chị em phụ nữ luôn tìm đủ mọi cách để có làn da trắng, sạch mụn và mịn màng. Chẳng hạn, da dẻ đẹp, trắng ngần giúp chị em tự tin hơn khi diện những bộ đồ thời trang, hở vai, trễ ngực; da trắng cũng hấp dẫn, quyến rũ hơn; da trắng cũng dễ kết hợp quần áo, đa dạng trang phục hơn; và da trắng cũng giúp chị em trông trẻ trung hơn bất kể tuổi tác.

Vậy thì làm thế nào để da trắng lên nhanh chóng mà không cần phải chờ đợi quá lâu? Câu trả lời đó chính là hãy thử những cách làm trắng da chỉ sau 1 đêm dưới đây nhé. Đảm bảo tối nay làm thì sáng mai bạn đã thấy làn da của mình khác “một trời một vực” so với hôm qua đấy. 1. Cách làm trắng da sau 1 đêm với cà chua Cà chua rất giàu vitamin C cực tốt cho sự phát triển và sức khỏe của da. Cà chua cũng chứa nhiều đặc tính tẩy trắng nên được xem là một trong những cách làm trắng da nhanh chỉ sau 1 đêm là đã có kết quả.

Ngoài những lợi ích này, chị em có thể dùng cà chua để điều hòa độ cân bằng pH cho da, ngăn chặn các gốc tự do làm sẫu màu da và chống oxy hóa. Chọn 1 trong 2 công thức sau: Rửa sạch 1 quả cà chua, sau đó, cắt lát mỏng rồi đắp lên da hoặc chà xát từng nửa cà chua lên da. Đợi cho da khô rồi rửa lại bằng nước sạch.

Cho cà chua, nước cốt chanh tươi và sữa bơ vào máy xay rồi xay thật nhuyễn. Sau đó, thoa hỗn hợp lên da, thư giãn trong 30 phút rồi rửa lại mặt bằng nước sạch. 2. Cách làm trắng da trong 1 đêm bằng dưa chuột Dưa chuột là nguyên liệu làm đẹp cực kỳ dễ kiếm mà lại rẻ tiền. Ngoài việc sử dụng làm món ăn thì dưa chuột còn rất hữu ích để làm mặt nạ dưỡng ẩm cho da và làm trắng da nhanh chóng. Rửa sạch 1 quả dưa chuột, sau đó, cắt thành lát mỏng rồi đắp lên mặt. Để yên trong 30 phút trước khi rửa lại mặt. Bạn cũng có thể cho dưa chuột vào máy xay, xay thật nhuyễn rồi đắp lên mặt dưới dạng mặt nạ. 3. Cách làm trắng da mặt sau 1 đêm bằng dâu tây Dâu tây nổi tiếng với tác dụng giảm cân do thúc đẩy sản xuất hormone adiponectiin và leptin giúp đốt cháy chất béo và tăng cường trao đổi chất. Tuy nhiên, nguyên liệu tự nhiên này còn có một lợi ích mạnh hơn nữa, đó làm trắng da chỉ sau một đêm với hiệu quả thấy rõ. Giàu vitamin E, C làm sáng da và trắng da, đồng thời bổ sung nhiều khoáng chất giữ da mịn màng nên dâu tây luôn là lựa chọn hàng đầu của chị em phụ nữ. Cách làm trắng da nhanh chóng chỉ sau 1 đêm bằng dâu tây cũng cực kỳ đơn giản: Bước 1: Nghiền nát dâu tây bằng máy xay hoặc bằng thìa. Tiếp theo, cho nước cốt chanh, sữa chua trắng không đường và mật ong vào rồi xay thật nhuyễn.

Bước 2: Rửa mặt thật sạch, lau khô bằng khăn mềm rồi thoa hỗn hợp trên lên. Massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn và thư giãn trong 20 phút.

Bước 3: Rửa lại mặt bằng nước sạch. 4. Cách làm trắng da chỉ sau 1 đêm bằng đu đủ chín Đu đủ có khả năng loại bỏ tế bào da chết, trị mụn và sạm da nhờ lượng carotene, flavonoid, vitamin C cùng các enzyme cực kỳ dồi dào. Ngoài ra, ăn đu đủ cũng có tác dụng giảm cân nhờ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, giúp loại bỏ chất béo dư thừa. Do vậy, nếu kết hợp với việc làm trắng da bằng mặt nạ đu đủ và ăn đu đủ thường xuyên thì đảm bảo sớm thôi, bạn sẽ có làn da trắng hồng mà dáng lại cực chuẩn nữa đấy. Cách thực hiện: Lấy một quả đu đủ chín, gọt vỏ, bỏ hạt rồi cắt thành miếng nhỏ. Sau đó, cho vào máy xay xay nhuyễn và nhỏ thêm vài giọt nước cốt chanh tươi. Sau khi rửa mặt, thoa hỗn hợp này vào và để yên trong 20 phút. Cuối cùng rửa lại bằng nước sạch.

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