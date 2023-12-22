Trẻ em được tiêm vắc xin phòng COVID-19 giảm tỷ lệ mắc bệnh ‘Hội chứng COVID kéo dài’ tới 48%

Chăm sóc con 22/12/2023 10:20

Một nghiên cứu cho thấy rằng tỷ lệ mắc bệnh ‘Hội chứng COVID kéo dài’ (di chứng hậu COVID) đã giảm ở những trẻ được tiêm vắc xin mRNA (axit ribonucleic truyền tin).

Tạp chí khoa học Nature đưa tin vào ngày 20/12 (giờ địa phương) rằng “những kết quả này được tìm thấy trong một nghiên cứu trên 1.600 trẻ em Mỹ”, nghiên cứu dựa trên bài báo cáo của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC).

Trẻ em được tiêm vắc xin phòng COVID-19 giảm tỷ lệ mắc bệnh ‘Hội chứng COVID kéo dài’ tới 48% - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một cuộc khảo sát tiếp theo trên 1.600 trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến 17 tuổi để kiểm tra xem chúng có bị nhiễm vi rút COVID-19 hay không. Trong số những người tham gia, 622 người mắc bệnh COVID-19 và 28 người trong số này có các triệu chứng của bệnh COVID-19 kéo dài.

Nhóm nghiên cứu đã so sánh và phân tích 622 trẻ mắc COVID-19 với những trẻ được tiêm vắc xin và những trẻ không tiêm vắc xin. Do đó, thấy rằng việc tiêm chủng có thể làm giảm 34% tỷ lệ mắc một hoặc nhiều triệu chứng ‘Hội chứng COVID kéo dài’ và 48% tỷ lệ mắc hai triệu chứng ‘Hội chứng COVID kéo dài’ trở lên.

Anna Yousaf, nhà nghiên cứu của CDC, người đứng đầu nghiên cứu này, cho biết: "Vì kết quả nghiên cứu này chỉ nhắm vào những bệnh nhân nhiễm COVID-19 nên tỷ lệ không nhiễm COVID-19 sau khi tiêm chủng không được phản ánh nên hiệu quả của vắc xin có thể bị đánh giá thấp". 

Trẻ em được tiêm vắc xin phòng COVID-19 giảm tỷ lệ mắc bệnh ‘Hội chứng COVID kéo dài’ tới 48% - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Jessica Snowden, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Đại học Arkansas, người đã xem xét nghiên cứu, cho biết: “Đây là dữ liệu rất quan trọng” và chỉ ra: “Tại Hoa Kỳ, việc tiêm chủng ngừa COVID- được khuyến nghị bắt đầu từ trẻ sơ sinh từ sáu tháng tuổi trở lên nhưng tỷ lệ tiêm chủng rất thấp. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy tầm quan trọng của việc tiêm chủng đối với trẻ em. Vắc xin không chỉ ngăn ngừa nhiễm COVID-19 mà còn cho thấy rằng có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh ‘Hội chứng COVID kéo dài’ từ góc độ lâu dài". 

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Từ khóa:   COVID-19 vắc xin COVID-19 di chứng hậu COVID

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