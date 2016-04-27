Những loại nước uống giúp sữa về căng tràn, con không cần phải uống sữa ngoài

Mẹ có thể uống sữa bột, sữa tươi hoặc sữa đặc nóng trước khi cho con bú 15-20 phút, sữa mẹ sẽ tiết ra nhiều hơn và thơm ngon hơn.Uống sữa nóng sau sinh không chỉ lợi sữa mà còn giúp cung cấp nguồn dinh dưỡng giúp cơ thể mẹ hồi phục nhanh hơn.

Mỗi ngày mẹ cho con bú nên uống khoảng 2 - 2,5 lít nước. Có rất nhiều loại nước để mẹ sử dụng, tuy nhiên uống nướ ấm trước khi cho con bú cũng sẽ giúp cho tuyến sữa hoạt động tốt hơn.

Các mẹ có thể áp dụng cách pha sữa đặc có đường với 1/2 lon bia hoặc pha nửa lon bia với khoảng từ 3 - 4 thìa café sữa đặc để uống nhằm kích thích tuyến sữa. Nên uống trước cữ bé bú ít nhất là 1 tiếng hay sau cữ bú của con, mẹ sẽ không lo mùi bia lẫn trong mùi sữa mẹ.

Nước 5 loại đậu pha

Dùng 5 loại hỗn hợp bột đậu (đậu xanh, đậu nành, đậu đỏ, đậu đen, đậu trắng) để pha nước uống. Để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm các mẹ có thể tự rang sơ và xay nhỏ các loại đậu rồi cho vào lọ kín để sử dụng dần.

Mỗi tối lấy 1 -2 nắm đậu đã rang cho vào bình giữ nhiệt (bình thủy), cho khoảng 1,5 lít nước sôi vào. Sáng hôm sau là có thể uống, dùng hết bình cho cả ngày, tối lại ủ bình khác. Thức uống giúp mẹ nhiều sữa, thơm, dễ uống và kích thích tuyến sữa nhiều hơn.

Nước lá rau ngót

Chị em nên rửa sạch lá rau ngót, cho vào xay lấy nước uống hoặc ăn canh rau ngót hàng ngày. Nước rau ngót vừa mát vừa giúp lượng sữa mẹ tăng lên đáng kể.

Nước lá đinh lăng

Lá đinh lăng cũng là loại nước giúp lợi sữa. Hàng ngày mua lá đinh lăng, rửa sạch rồi cho vào nước (đổ nước ngập lá) đun sôi sau đó chắt lấy nước và uống khi nước còn ấm.

Nếu chưa uống ngay mà nước bị nguội thì khi uống phải hâm nóng, không nên uống lạnh.

Nước chè vằng

Những thức uống giúp mẹ nhiều sữa.Chè vằng thái nhỏ và phơi khô cả thân lẫn lá, dùng nấu nước để uống thì rất lợi sữa cho mẹ sau sinh. Có hai loại chè vằng: loại lá to và loại lá nhỏ.

Loại chè vằng lá nhỏ được đánh giá là cho nước thơm và ngon hơn. Chè vằng thường mọc ở trong rừng sâu nhưng hiện nay chè vằng khô được bán khá phổ biến trên thị trường.

Nước gạo lứt rang

Gạo lứt không chỉ cung cấp dinh dưỡng mà còn giúp thanh lọc, giải độc cơ thể. Nước gạo lứt rang giúp các mẹ sau sinh thơm sữa, và sữa về nhiều hơn.

Trong gạo lứt còn nguyên vỏ có chứa nhiều các Vitamin B1, B2, B3, B5, B6 và các khoáng chất như canxi, sắt các nguyên tố vi lượng như Canxi, Sắt, Magiê, Selen, Glutathion (GSH), Kali và Natri tốt cho sự phát triển của bé.

Nước rau má

Rau má cũng có tác dụng lợi sữa, kháng khuẩn, lưu thông khí huyết, giúp da dẻ hồng hảo, trẻ lâu. Các mẹ có thể hãm rau má khô để uống thay nước hàng ngày hay dùng rau má tươi để nấu canh với thịt bò, thịt gà, thịt nạc thăn…

Nước nụ hoặc lá vối

Đây là thức uống khá phổ biến ở các vùng miền Bắc. Loại nước này giúp cơ thể giải nhiệt, thanh lọc gan, hơn nữa lại có tác dụng kích thích sữa ở mẹ sau sinh. Có thể uống nước nụ hoặc lá vối khi đã phơi khô hoặc còn tươi.

Nước lá thìa là (thì là)

Thìa là thường chỉ dùng để làm gia vị trong nhiều món ăn. Thế nhưng với phụ nữ đang cho con bú thì lá thìa là còn có tác dụng giúp cho nguồn sữa trở nên dồi dào. Mẹ có thể nấu canh thìa là với thịt nạt, cà chua hoặc đun nấu nước hạt thìa là để uống.

Nước gạo tẻ + gạo nếp + hạt sen

Hỗn hợp gạo tẻ, gạo nếp, hạt sen và một ít đậu ( đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ…) được nấu nhừ với nhau để lấy nước uống thì rất tốt cho sữa mẹ.

Lưu ý để nấu được nước uống thì thành phần gạo trong hỗn hợp chỉ chiếm một lượng rất nhỏ thôi.

Nước lá mít

Lá mít thường không được dùng làm thực phẩm nhưng với mẹ bầu nước lá mít lại là thức uống tốt cho bầu sữa. Mẹ nên uống nước lá mít mỗi ngày để lượng sữa được cải thiện rõ rệt.

Nước đậu đỏ

Nếu mẹ uống nước đậu đỏ liên tục trong ba ngày, các tuyến sữa sẽ hoạt động tốt và cung cấp nguồn sữa phong phú cho bé.

Nước mè đen

Những thức uống giúp mẹ nhiều sữa.Mè đen và lá tằm khô xay nhuyễn trộn thêm một ít đường hòa tan với nước sôi sau 10 phút thì mẹ có thể dùng được. Với những mẹ bầu thiếu sữa chỉ cần dùng 4 ngày là lượng sữa sẽ nhiều lên đáng kể.

Ngoài ra với mè đen mẹ cũng có thể làm muối mè để ăn cũng có lợi ích giống như vậy.