Những cách hạ sốt nhanh cho trẻ theo phương pháp dân gian, mẹ không cần phải cho con uống thuốc

Cách thực hiện như sau: Đun sôi 20 lá rau húng quế + 1 thìa cafe gừng băm + 200ml nước. Đun tới khi chỉ còn 1 bát nước nhỏ, cho thêm chút mật ong, đảo đều, tắt bếp. Sau đó, cho trẻ uống từ 2 - 3 lần/ngày. Uống liên tục như vậy trong 3 ngày, triệu trứng cảm sốt của trẻ sẽ nhanh chóng chấm dứt.

Rau húng quế không chỉ là rau thơm ăn kèm với nhiều món ngon mà còn là vị thuốc quý trong Đông y với tác dụng an thần, giảm strees, cảm sốt, trầm cảm hiệu quả.

Cách hạ sốt bằng khoai tây có thể khiến mẹ ngạc nhiên vì chúng rất hiệu quả mà lại đơn giản. Mẹ chỉ cần thái khoai tây thành những lát mỏng, sau đó ngâm trong giấm 10 phút và đắp lên trán + 1 chiếc khăn lên trên. Khoảng 20 phút sau mẹ bỏ khoai tây ra khỏi trán của trẻ và sẽ thấy hiệu quả tức thì.

Đắp chanh tươi

Đây là phương pháp áp dụng cho những trẻ bị sốt từ 38 độ và cần phải hạ sốt nhanh. Cách hạ sốt này rất đơn giản, mẹ cắt chanh thành những lát mỏng, đắp lên trán, khủy tay, chân và dọc sống lưng để trẻ nhanh hạ sốt.



Mẹ nên lưu ý, không nên đắp chanh lên vùng da bị xước, tổn thương vì có thể khiến bé bị ngứa và xót nhé.

Dùng lòng trắng trứng

Với những trẻ dưới 1 tuổi, áp dụng cách này rất hiệu quả và an toàn, mẹ chỉ cần ngâm tất của bé trong lòng trắng trứng và xỏ chúng vào chân. Tất khô bạn lại lặp lại quy trình. Làm liên tục khoảng 10 lần, mẹ sẽ thấy bé hạ sốt nhanh chóng từ 10 phút - 1 tiếng.

Tắm nước tinh dầu oải hương hoặc tràm

Một cách hạ sốt an toàn và hiệu quả khác là tắm cho trẻ với tinh dầu oải hương hoặc tràm. Hai tinh dầu này có tác dụng thông mũi, giảm sốt, giữ ấm cho cơ thể, phòng tránh cảm lạnh. Ngay khi thấy trẻ có dấu hiệu sốt nhẹ, mẹ cho trẻ tắm với nước ấm, nhỏ vài giọt tinh dầu và tắm trong phòng kín. Tắm xong, mẹ lau khô, mặc quần áo, cho trẻ nằm hoặc chơi nơi thông thoáng, ít giò lùa. Như vậy, trẻ sẽ nhanh hạ sốt mà không cần thuốc.

Ăn kem

Áp dụng cách này với trẻ từ 10 tuổi trở lên sẽ rất hiệu quả mẹ nhé. Đây cũng là cách mà các mẹ Tây đang thực hiện và khá thành công. Mẹ chỉ cần thấy trẻ có dấu hiệu sốt nhẹ, ngay lập tức cho trẻ ăn một que kem lạnh. Kem sẽ giúp cơ thể hạ nhiệt, làm mát nhanh chóng và dễ ăn, ngon miệng. Tuy nhiên, mẹ chỉ nên cho trẻ ăn 1 que kem vì ăn quá nhiều có thể khiến con bị đau bụng, lạnh bụng và viêm họng.

Ăn đồ ăn lỏng, uống nước ấm

Để con nhanh chóng hạ sốt, mẹ cũng không quên việc bổ sung dinh dưỡng và cho con uống nhiều nước. Khi bị sốt, cơ thể ra mồ hôi nên rất dễ dẫn tới kiệt sức, mất nước, mắt, miệng khô. Mẹ cần phải cho trẻ ăn thức ăn dạng lỏng để dễ tiêu và uống nhiều nước ấm hơn bình thường.

Uống rễ lá chua me đất

Phương pháp hạ nhiệt này cũng rất hiệu quả. Tuy nhiên chỉ áp dụng cho trẻ trên 6 tuổi. Mẹ chỉ cần lấy rễ lá me chua đất và rửa sạch, giã nát trộn cùng mật ong và cho bé uống. Mẹ không cần phải nấu, hấp mật ong cùng rễ lá me chua đất.

Uống nước cỏ nhọ nồi

Mẹ đem cỏ nhọ nồi đi ngâm và rửa sạch bùn đất, sau đó ngâm bằng nước muối cho sạch. Tiếp tục cho vào nồi đun sôi, để nguội, vớt ra giã nát và lọc lấy nước cho bé uống. Mỗi lần bé uống khoảng 50ml. Đối với bé dưới 1 tuổi, mẹ có thể cho bé uống nước, phần bã giã nát và cho vào khăn xô để chườm mát phần trán, nách, bẹn và gan bàn chân cho bé nhanh hạ nhiệt.

Massage bằng lô hội

Lô hội không chỉ có tác dụng làm đẹp với chị em mà còn có tác dụng hạ sốt rất nhanh cho trẻ nhỏ. Mẹ sử dụng chất nhờn bên trong của lá lô hội, sau đó bôi nhẹ lên cơ thể trẻ ở phần bàn chân, tay hoặc trán, lưng. Sau đó masage nhẹ nhàng. Chất nhờn sẽ mang lại cảm giác dễ chịu, mát lạnh giúp thân nhiệt trẻ mau hạ và nhanh chóng hết sốt.

Massage bằng trà hoa cúc

Để cơn sốt nhanh hạ, mẹ cũng có thể masage bằng trà hoa cúc cho trẻ. Hương thơm dịu nhẹ từ trà, những động tác massage nhẹ nhàng từ mẹ sẽ giúp trẻ cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Cách làm như sau, mẹ pha một ấm trà hoa cúc, sau đó nhúng tay vào nước và đặt nhẹ nhàng lên ngực bé, xoa bóp toàn bộ cơ thể bé, vuốt dọc tay chân, hông, vai để cơ thể bé giảm đau nhức, mỏi. Làm liên tục như vậy khoảng 3 lần giúp cơ thể bé mau giảm nhiệt, giảm đau nhức.

Massage bằng dầu oliu

Cách thực hiện này được áp dụng với trẻ dưới 2 tuổi vì an toàn, không ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Trước tiên, mẹ xoa bóp cơ thể bé bằng dầu oliu trước khi đi ngủ. Sau khi xoa bóp xong mẹ lấy khăn ấm lau sạch cơ thể, mặc quần áo bằng chất liệu cotton thoáng mát, mềm để cơ thể bé có thể thoát được mồ hôi, không bí bách.



Sáng sớm, mẹ nên tắm bằng nước ấm với gừng hoặc tinh dầu. Nhờ vậy, bé sẽ cảm thấy cơ thể mát mẻ, dễ chịu.

Dùng dưa chuột

Với trẻ sốt trong thời kỳ mọc răng từ 6 tháng trở đi, dưa chuột chính là giải pháp giảm đau sốt hiệu quả nhất. Cách làm rất đơn giản, mẹ chọn dưa chuột non (không hạt là tốt nhất), sau đó lấy một nửa quả, cắt gọt thành hình ti giả (phần đầu ti bỏ vỏ, gọt nhỏ bằng đầu ti giả, phần tay cầm để nguyên vỏ) và đưa cho bé gặm. Dưa chuột sẽ làm mát nhẹ phần lợi bị sưng, giúp bé mau hạ sốt nhanh chóng.

Dùng tất ướt

Mẹ chọn một chiếc tất nhỏ, dài, sau đó nhúng vào nước ấm, vắt khô và quấn vào cổ chân, bàn chân bé. Khi thấy tất ướt lạnh, mẹ lại lặp lại quy trình và làm liên tục tới khi cơ thể bé hạ nhiệt thì dừng lại.



Ban đầu, bé có thể hơi khó chịu, nhưng cảm giác mát lạnh bàn chân và cơ thể dễ chịu hơn sẽ giúp bé dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu và đánh bay cơn sốt.

Hành tây quấn cườm tay trái

Dưới cổ tay trái có các huyệt đạo và đường gân, khi đắp hành tây vào đó sẽ khiến cơ thể giải nhiệt nhanh chóng. Cách làm như sau, mẹ dùng khăn màn hoặc khăn xô lớn của trẻ bọc 1/4 củ hành tây (thái nhuyễn) và đắp vào tay trái. Nước hành tây thấm xuống các huyệt đạo sẽ giúp bé mau khỏi bệnh.

Đắp lá diếp cá, lá bỏng, hoặc ngải cứu

Đây đều là các vị thuốc trong Đông y có tác dụng giải cảm, giúp lưu thông máu. Mẹ chỉ cần giã nhỏ một trong các loại lá đó và đắp lên trán trẻ, dùng miếng vải bọc lại. Để khoảng nửa tiếng bỏ ra, lấy nước ấm lau sạch trán. Cách làm này giúp trẻ nhanh hạ nhiệt mà không ảnh hưởng tới sức khỏe. Áp dụng được cho trẻ sơ sinh.

Đắp trán bằng lá na

Theo Đông y, quả na là một loại quả chữa bệnh tuyệt vời. Nếu ruột na có vị ngọt, chua, tính ấm, tác dụng tiêu đờm; hạt na thanh can, giải nhiệt, sát trùng thì lá na có tác dụng trong việc trị sốt rét lâu ngày, rất thích hợp trong việc điều trị cảm sốt ở trẻ.



Mẹ chỉ cần giã lá na, quấn vào một chiếc khăn xô và chườm trán cho bé nhiều lần tới khi bé hạ sốt thì thôi.

Cho trẻ uống tỏi

Tỏi là gia vị có mùi vị khá “kén” người, vì vậy, phương pháp này chỉ thích hợp với trẻ trên 10 tuổi mẹ nhé. Cách làm rất đơn giản, mẹ băm nhuyễn vài tép tỏi và cho vào ly nước nóng, khoảng 10 , phút thì lọc bỏ bã và cho bé uống. Tỏi sẽ đẩy lùi bệnh cảm cúm, kháng khuẩn, chữa viêm nhiễm.

Dùng lá bạc hà

Lá bạc hà có tác dụng hạ thân nhiệt, giúp trẻ mau giảm sốt trong thời gian nhanh nhất. Mẹ chỉ cần cho 5g lá bạc hà đã xay nhuyễn vào 200ml nước ấm + một chút mật ong. Cho con uống từ 3 - 4 lần để cơ thể nhanh phục hồi.

Dùng nghệ

Trong nghệ chứa hợp chất curcumin - chống virút, kháng khuẩn cực hiệu quả. Đó là lí do mẹ nên tận dụng nghệ, gia vị trong nhà bếp này để chữa cảm sốt cho con. Cách làm như sau: mẹ trộn 1/2 muỗng bột nghệ + 1/2 muỗng bột tiêu đen và 200ml sữa nóng. Cho trẻ uống 2 lần/ngày (phương pháp này chỉ áp dụng cho trẻ 10 tuổi trở lên).



Lưu ý những phương pháp trên chỉ áp dụng với những trẻ sốt nhẹ, trường hợp trẻ sốt cao cần nhanh chóng dùng thuốc hạ sốt và mang trẻ đi bệnh viện ngay nếu có triệu chứng co giật. Khi trẻ sốt mẹ không nên ủ ấm trẻ, cho trẻ mặc quần áo thoáng mát, cho trẻ uống nhiều nước, ăn các thức ăn dạng lỏng dễ tiêu hóa...