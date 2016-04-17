Khăn ướt là sản phẩm hữu ích giúp các bà mẹ tiết kiệm thời gian và vệ sinh hiệu quả cho bé. Tuy nhiên, chọn được loại khăn ướt chất lượng lại phù hợp với kinh tế gia đình chắc chắn không phải là điều dễ dàng với nhiều chị em.

Ngày nay, khăn ướt trẻ em thường được sản xuất theo công nghệ nano bạc - một ứng dụng hoàn thiện của khoa học nhằm tăng tính năng kháng khuẩn, tiêu độc và khử mùi, ngăn các sinh vật gây hại phát triển, chăm sóc nhẹ nhàng và an toàn cho bé.

Dưới đây là những lưu ý cơ bản khi chọn mua khăn ướt chất lượng tốt cho bé yêu.

Tuy nhiên, dù có đảm bảo an toàn tới đâu, bạn cũng phải cân nhắc đến các hàm lượng hóa chất trong khăn ướt để quyết định có nên mua sản phẩm đó hay không. Bạn nên nhớ rằng, khăn ướt càng thơm càng chứa nhiều hóa chất không có lợi cho trẻ nhỏ.

Nhiều bậc cha mẹ không nhận thức được rằng những khăn lau chứa nhiều loại hóa chất tạo mùi thơm như paraben và phthalates cũng có thể gây kích ứng da của bé. Các hóa chất khác như cocamitopropyl betain (chất tổng hợp có nguồn gốc từ dầu dừa) có thể gâyt? viêm da, kích thích và gây dị ứng.

Một thành phần nữa cũng rất đáng được chú ý là phenoxyethanol (chất bảo quản) được sử dụng trong ngành mỹ phẩm, cũng có mặt trong nhiều khăn lau em bé. Loại hóa chất này có thể gây kích ứng không tốt đến da, mắt và phổi của bé.

Theo các chuyên gia y tế, một số thành phần như nước, glycerin, chamomilla recutita (matricaria), aloe barbadensis (chiết xuất từ lô hội), citrus medica limonum (chiết xuất từ dầu chanh), dầu hoa oải hương, tinh dầu trà... được xem là khá an toàn đối với bé.

Chọn khăn ướt phù hợp với từng loại da của trẻ

Nếu em bé có làn da nhạy cảm, bạn nên chọn khăn giấy ướt không chứa cồn hay bất cứ dẫn xuất nào từ cồn và clo, được bổ sung tinh chất chăm sóc da có nguồn gốc từ thiên nhiên (lô hội, vitamin E), có bề mặt mềm mịn giúp làn da bé không bị kích ứng, nổi mẩn hay trầy xước, gây khó chịu cho bé. Lưu ý này cũng áp dụng cho tất cả các loại da khác.

Chú ý đến độ dày và kích cỡ của khăn ướt nữa

Bởi lẽ, khăn lau em bé phải có độ mỏng, mềm mịn mới tạo cảm giác thoải mái, không gây đau rát cho bé khi được vệ sinh mỗi ngày.

Chú ý đến nhãn mác, hạn sử dụng và xuất xứ của sản phẩm trước khi quyết định mua hàng

Không nên tham rẻ mà chọn mua hàng kém chất lượng, nguồn gốc không rõ ràng.

Không phải các loại khăn giấy ướt nào có xuất xứ từ nước ngoài cũng đều tốt

Theo kinh nghiệm của nhiều bà mẹ trẻ, nên dùng khăn giấy ướt do các công ty uy tín trong nước sản xuất là đảm bảo nhất. Vì các loại sản phẩm này có thương hiệu uy tín, gắn liền với hàng loạt sản phẩm dành cho trẻ nhỏ, có ghi thành phần rõ ràng và đã được Bộ Y tế chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, được Hội Sản phụ khoa Việt Nam khuyên dùng.

Lưu ý