Bí quyết nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ của các bậc cha mẹ bận rộn từ Gối kể truyện cổ tích Honey

Được nằm bên cạnh con yêu, kể cho chúng nghe những câu chuyện cổ tích nhằm mang đến cho con những giờ giải trí vui vẻ và nuôi dưỡng tâm hồn phong phú cho con là mong muốn của rất nhiều các bậc cha mẹ. Vậy họ đã làm như thế nào khi hàng ngày còn phải đối mặt với cuộc sống bộn bề và những áp lực từ công việc.

Ở những năm đầu đời, trẻ em cần được nuôi dưỡng và chăm lo đặc biệt để có thể phát triển toàn diện cả về thể chất cũng như tinh thần. Trước đây, khi đời sống còn ít mối lo, trẻ em thường được ông bà, cha mẹ kể cho nghe những câu chuyện cổ tích. Những giờ kể chuyện ngắn ngủi trước lúc đi ngủ là khoảnh khắc thực sự ý nghĩa. Không chỉ làm phong phú thế giới nội tâm của con trẻ qua bức tranh cổ tích đầy sắc màu, màt? việc được kể chuyện cho con giống như thói quen gắn kết tình cảm và sự yêu thương trong gia đình. Tuổi thơ của trẻ không thể vắng bóng những câu chuyện cổ tích. Ở đó, chúng được sống trong thế giới thần tiên, kì diệu và bay bổng. Những bài học làm người, những câu chuyện cảm động sẽ giúp vun đắp tâm hồn, tính cách, giúp trẻ hướng đến giá trị của chân - thiện - mỹ. Là những người đã từng trải qua tuổi thơ với đầy ắp kỉ niệm đáng yêu bên truyện cổ tích, chắc hẳn chúng ta cũng mong muốn những đứa trẻ của mình được lớn lên với những hồn nhiên như thế. Nhưng với nhịp sống hiện đại vô cùng bận rộn như ngày nay, việc được nằm bên cạnh con và kể cho chúng nghe chuyện cổ tích dường như trở nên xa xỉ và khó thực hiện.

Với quá nhiều lo toan, từ công việc ngoài xã hội, cho đến chăm sóc nhà cửa, nấu ăn... đã chiếm gần hết quỹ thời gian của các ông bố bà mẹ. Khi đã nằm lên giường, họ chỉ muốn được nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng cho những ngày làm việc kế tiếp. Do đó, dẫu cũng muốn được cùng con chơi đùa, kể chuyện cho con nghe, nhưng sự mệt mỏi và áp lực đã khiến họ lãng quên đi nghĩa vụ cao cả này. Thậm chí, nếu có cố gắng để kể vài câu chuyện cổ tích cho con nghe thì cũng chỉ được vài phút ngắn ngủi. Như vậy, con sẽ không lĩnh hội được đầy đủ ý nghĩa từ truyện cổ tích. Ngoài ra, với gương mặt mệt mỏi và buồn ngủ của cha mẹ, chắc hẳn ít có con cái nào hào hứng với những gì cha mẹ đang kể.

Cũng có nhiều ông bố, bà mẹ không quá bận rộn với công việc ngoài xã hội nên có thể dành thời gian để chơi cùng con và kể chuyện cho con nghe. Tuy vậy, để con cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa và sự thú vị từ các tình tiết trong truyện cổ tích thì đòi hỏi các bậc phụ huynh phải có chất giọng kể chuyện sinh động. Con sẽ thiếu kiên nhẫn và không còn hứng thú với truyện cổ tích nếu chất giọng kể chuyện của cha mẹ không hay, không hấp dẫn. Để giải quyết bài toán con cần được nghe truyện cổ tích, các bậc cha mẹ bận rộn và các bậc cha mẹ không có được chất giọng kể chuyện sinh động đã tìm đến sản phẩm Gối kể truyện cổ tích Honey. Người bạn nhỏ này chính là bí quyết để chăm sóc đời sống tinh thần cho các bé, xứng đáng là bạn đồng hành của các bé ở mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần ôm chiếc gối kể truyện cổ tích Honey, các bé sẽ thỏa thích lắng nghe cả kho tàng truyện cổ tích, với 220 câu chuyện quen thuộc mà nhiều thế hệ người lớn chúng ta đã từng ghi nhớ trong lòng. Với chiếc gối kể truyện cổ tích Honey từ Công ty TNHH Mimosa Cao Nguyên, các bậc cha mẹ không còn phải băn khoăn hay lo lắng về nhu cầu được nghe chuyện cổ tích của con mình. Bé sẽ có cả thế giới cổ tích đầy sắc màu thông qua chất giọng kể truyện ngọt ngào, truyền cảm. Gối kể truyện cổ tích Honey sẽ là người bạn tuyệt vời, nuôi dưỡng tâm hồn của trẻ thơ, giúp trẻ thơ có những giờ phút vừa thư giãn, vừa học tập vô cùng thú vị và bổ ích. CTY TNHH MIMOSA CAO NGUYÊN

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