20 tên lạ, đẹp cho bé trai đang hot năm 2016

Chăm sóc con 13/06/2016 14:29

Đặt tên cho con sao cho hay, ý nghĩa nhưng phải độc đáo là điều mà cha mẹ nào cũng hướng tới. Nếu cha mẹ nào năm nay sinh con trai còn đang băn khoăn về điều này thì hãy tham khảo danh sách tên đẹp đang hot hiện nay nhé.

1. Dương Uy: Oai phong khắp tứ phương thiên hạ

2. Tùng Vỹ: Cây tùng vỹ đại, làm nên chỗ dựa cho mọi người

3. Cẩm Khả: Thanh cao, tôn quý, phúc lộc song toàn

4. Huỳnh Tuấn: Tướng mạo đẹp, con người tài năng và tương lai tươi sáng

5. Dĩnh Hào: Thông minh và tài năng xuất chúng

6. Chính Hy: Thông minh, đa tài và là người tôn quý

7. Khắc Tiệp: Chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp sáng lạng

8. Cẩm Kiến: Tương lai tươi sáng

9. Kiến Tinh: Dựng xây nền hưng thịnh

10. Hạo Nghiên: Thanh liêm, đa tài, khéo léo và thanh nhã

11. Giai Chính: Người đa tài, ôn hòa và thông minh

12. Hải Dương: Người có tầm nhìn xa, trông rộng và mưu sự nghiệp lớn

13. Khả Chính: Thông minh, đa tài và phúc lộc song toàn

14. Chính An: Thông minh, đa tài và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống

15. Dĩnh Ký: Tài năng và mưu lược hơn người

16. Túc Mạch: Cuộc sống sung túc, no đầy và an nhiên

17. Phúc Hậu: Thanh nhã, tôn quý, sống biết trước biết sau và có đạo đức tốt

18. Khoa Cử: Mong ước thành đạt trong con đường học vấn và sự nghiệp

19. Tư Chính: Dùng cho bé trai hành Kim, chỉ về con người thông minh, sáng suốt và tư duy sắc sảo

20. Dĩnh Hồng: Có khí chất hơn người, thông minh và độ lượng.

 

 

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