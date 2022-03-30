Vận hạn cản đường phát tài của 12 con giáp trong tháng 4/2022 là gì?

Người tuổi Tý đã lập gia đình cần phải cẩn thận trước những nguy cơ tình cảm trong tháng này. Hãy giữ khoảng cách thích hợp với người khác để tránh những điều tiếng không hay. Những lời bàn ra tán vào dù có phải là thật hay không cũng dễ gây ảnh hưởng đến danh dự và hạnh phúc gia đình của bạn.

Vợ chồng cũng nên tôn trọng và thấu hiểu hơn cho nhau, đừng quá đề cao cái tôi cá nhân của mình. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, hai người hãy bình tĩnh trao đổi thì mọi chuyện mới có thể giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng được.



2. Tuổi Sửu: Sự nghiệp khó khăn

Người tuổi Sửu hãy xác định tinh thần phải tự lực cánh sinh trong nhiều nhiệm vụ, bởi xung quanh bạn không có những người đáng tin cậy để dựa dẫm.

Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, con giáp này cũng cần phải cẩn thận đồng nghiệp, đối thủ tìm cách hãm hại, cạnh tranh không lành mạnh với mình. Trước khi đưa ra quyết định gì, bạn cần phải suy nghĩ kĩ càng, không nên vội vàng chạy theo bước chân người khác hoặc bị người khác kích động.

Với người làm lãnh đạo, nếu cứ giữ những quan điểm cố hữu của mình và hành xử độc đoán, bạn sẽ tự đẩy bản thân và cả tập thể vướng vào rắc rối.

3. Tuổi Dần: Vợ chồng mâu thuẫn

Tình cảm của các cặp đôi tuổi Dần có dấu hiệu khá lạnh nhạt trong khoảng thời gian này, chủ yếu là bạn quá bận rộn với công việc nên không có thời gian chăm sóc người ấy. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, có thể người ấy sẽ phải chịu tổn thương vì cho rằng tình cảm của bạn đã phai nhạt.

Vì thế, dù bận rộn thế nào, hãy tranh thủ thời gian trò chuyện, nhắn tin hỏi han đối phương, tin rằng những hành động của bạn sẽ giúp mối quan hệ ấm lên nhanh chóng.

4. Tuổi Mão: Cẩn thận kẻ xấu

Dưới tác động của hung tinh, người tuổi Mão thường bị cô lập với mọi người xung quanh, dù trong công việc lớn nhỏ, bạn cũng ít được người khác giúp đỡ. Lúc này, bạn cần nhắc nhở bản thân mình cố gắng, không cần phải phụ thuộc vào sự thúc đẩy của bất cứ ai.

Đồng thời, hãy luôn cẩn thận những kẻ tiếp cận mình với ý đồ không lành mạnh. Nếu có ai khuyên bạn làm việc gì, bạn cần phải kiểm chứng thông tin cho kĩ càng, chớ vội vàng tin ngay mà sập bẫy kẻ tiểu nhân.

5. Tuổi Thìn: Không giữ được tiền

Tuy con giáp này trong tháng 4 kiếm được không ít tiền nhưng cũng mất không ít tiền. Tài khí khó tụ, tuổi Thìn khó giữ được tiền trong tay.

Trong tháng có nhiều chuyện bất ngờ, khẩn cấp phát sinh khiến cho bản mệnh xoay sở không kịp. Ngoài ra cũng do bản mệnh không có sự tính toán, tiết kiệm ngay từ ban đầu nên khi gặp chuyện càng dễ luống cuống, không xử lý được mọi chuyện như ý muốn.

6. Tuổi Tỵ: Sức khỏe đi xuống

Theo tử vi 2022, tháng 4 dương lịch là thời điểm mà người tuổi Tị cần phải lưu ý về sức khỏe. Bản mệnh có thể đã ủ bệnh từ lâu nhưng giờ mới phát hiện ra, nhớ theo dõi từng biến chuyển của cơ thể.

Thời điểm này có thể tuổi Tị sẽ gặp phải tai họa liên quan đến lửa, nhớ chú ý giữ an toàn cho bản thân. Tránh việc thức khuya, suy nghĩ căng thẳng gây ảnh hưởng đến giấc ngủ, tăng giảm huyết áp.

7. Tuổi Ngọ: Gia đình bất hòa

Người tuổi Ngọ vì quá bận rộn công việc cũng như các mối quan hệ bên ngoài mà quên đi người thân trong gia đình của mình. Những tranh cãi, bất hòa diễn ra liên tiếp khiến các thành viên căng thẳng với nhau, không ai chịu nhường ai. Nếu Ngọ không cư xử sao cho phù hợp thì chắc chắn sẽ có sự chia rẽ trong gia đình.

8. Tuổi Mùi: Dễ bị mất tiền

Theo dõi vận hạn của 12 con giáp tháng 4 dương lịch, tuổi Mùi dễ bị mất mát tài sản, tiền bạc lắm đó. Thời điểm này bản mệnh cần đặc biệt cẩn thận, dù là đồ mang trên người hay đồ để ở nhà cũng cần phải lưu tâm.

Tốt nhất nếu có tiền bạc dư dôi thì nên gửi ngân hàng, đừng tích trữ quá nhiều tiền vàng trong nhà mà bị kẻ xấu nhòm ngó. Tuổi Mùi không nên mang nhiều đồ trang sức quý giá ra ngoài đường, nhất là khi đi sớm về khuya tới những nơi hoang vắng.

Trong chuyện kinh doanh buôn bán, đừng quá tin tưởng người khác mà chịu thiệt. Kẻ tiểu nhân có thể sẽ rắp tâm lừa gạt số tiền bạc đang có trong tay. Có hiện tượng phá tài trong tháng 4 nên con giáp này nên hạn chế cho vay mượn mà cuối cùng tiền mất, tình cũng mất.

9. Tuổi Thân: Ốm đau bệnh tật

Thời điểm tháng 4 dương lịch này sức khỏe của tuổi Thân dễ sa sút. Bệnh tật liên miên, con giáp này có thể sẽ khá mệt mỏi trong việc chữa bệnh. Đó là chưa kể đến những chuyện xui xẻo, tai họa bất ngờ xảy ra khiến cho sức khỏe của bản mệnh chịu nhiều ảnh hưởng nữa.

10. Tuổi Dậu: Tiểu nhân quấy phá

Bị quấy nhiễu nơi làm việc, bị chọn phá trong chuyện tình cảm khiến Dậu rất chán nản, mệt mỏi. Những xui xẻo do kẻ xấu gây ra sẽ kéo dài từ giờ tới cuối năm, việc Dậu phải làm là cố gắng làm lơ đi, không quan tâm, không tranh luận để bảo vệ bản thân an toàn nhất.

11. Tuổi Tuất: Công việc bế tắc

Sự kiêu ngạo chính là nguyên nhân khiến người tuổi Tuất dễ đâm đầu vào ngõ cụt, thấy sai cũng không chịu sửa, cuối cùng khiến công việc càng trở nên bế tắc hơn. Khi vấn đề đã xuất hiện, bạn nên học cách thẳng thắn đối diện với thực tế, đừng tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc đổ lỗi cho người khác.

Nếu vấn đề xuất phát từ chính bản thân bạn, bạn nên dũng cảm thừa nhận, người khác chắc hẳn cũng sẽ không chê cười mà ngược lại, sẵn sàng giúp bạn một tay để khắc phục tình trạng trước mắt.

12. Tuổi Hợi: Lục đục tình cảm

Chuyện tình duyên của người tuổi Hợi có dấu hiệu lục đục, không yên. Vợ chồng bạn thường mâu thuẫn ý kiến với nhau, không ai chịu hạ cái tôi cá nhân xuống để lắng nghe nhau. Nếu đôi bên đều cứng đầu cứng cổ, thích làm theo ý mình thì mọi khúc mắc sẽ chẳng bao giờ được giải quyết.

Người còn độc thân không quá quan tâm đến chuyện tình cảm bởi bạn cho rằng việc quan trọng nhất với mình lúc này là phát triển sự nghiệp.

Bản mệnh dành nhiều thời gian cho bản thân, nghiên cứu, phát triển khả năng của mình nên gần như không còn lúc nào để nghĩ đến việc tìm kiếm hạnh phúc.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).