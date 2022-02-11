Theo tử vi , hai con giáp này có tính cách khác biệt nên dễ dẫn đến xung khắc giữa hai người. Mâu thuẫn thường bắt nguồn từ những quan điểm không tương đồng giữa hai thế hệ. Có thể một người thích phô trương, người kia lại muốn khiêm nhường, lặng lẽ. Hai cách sống đối lập khiến mọi hành động, lời nói của cặp mẹ chồng - nàng dâu này trở nên trái ngược. Nhưng dù sao, bạn cũng là con, là hậu bối trong nhà, tốt nhất là nên học cách cư xử khéo léo, dùng sự chân thành của bản thân để ghi điểm trước mắt mẹ chồng. Như vậy thì chẳng mẹ chồng nào nỡ ghét bạn.

Mâu thuẫn giữa hai con giáp này có thể bắt đầu từ tình yêu dành cho người con trai - người chồng trong gia đình. Nàng dâu thì cho rằng chồng mình quá nghe lời mẹ, không yêu thương mình như những gì hứa hẹn trước khi cưới. Còn mẹ chồng thì nghĩ con trai lấy vợ là quên mẹ, chuyện gì cũng chăm chăm bảo vệ vợ. Cứ như vậy, tự nhiên mối quan hệ giữa cặp mẹ chồng - nàng dâu này trở thành nước với lửa, khó hòa hợp.

Mẹ chồng - Nàng dâu tuổi Thìn và tuổi Dần

Hai con giáp này đều có tính cách mạnh mẽ và thêm phần cố chấp. Chính vì vậy, trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của họ thiếu đi sự nhường nhịn, không ai chịu ai, người nào cũng muốn mình đúng. Đôi khi chỉ vì những chuyển nhỏ nhặt mà cặp đôi con giáp này có thể tranh cãi nảy lửa, không đi tới hồi kết vì không ai chịu lắng nghe ai. Tất nhiên, là phận con, nàng dâu nên biết cư xử khéo léo, nhường nhịn một chút để gia đình được êm ấm.

Mẹ chồng - Nàng dâu tuổi Sửu và tuổi Mão

Hai con giáp này có sự khác biệt khá lớn trong tính cách. Vì thuộc hai thế hệ khác nhau nên giữa hai người không có tiếng nói chung, quan niệm sống có nhiều điều trái ngược. Việc mâu thuẫn có thể bắt nguồn từ những việc đơn giản như chuyện ăn mặc. Trong khi mẹ chồng thích sự kín đáo thì nàng dâu trẻ tuổi lại có một gu thẩm mỹ khác, thoải mái hơn so với quan niệm truyền thống. Từ đó làm nảy sinh ra những bất đồng.

Mẹ chồng - Nàng dâu tuổi Dần và tuổi Tuất

Sự mâu thuẫn của hai con giáp này cũng bắt nguồn từ tính cách, lối sống khác nhau. Mẹ chồng có thể không vừa mắt với nàng dâu từ những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống, thường là về việc chăm sóc gia đình. Một người có thói quen gọn gàng, ngăn nắp trong khi một người khác lại không chú ý tiểu tiết.

Dù nàng dâu thuộc con giáp nào, việc giữ bình tĩnh, cân nhắc lời ăn tiếng nói, hành xử khéo léo là điều rất quan trọng. Muốn gia đình êm ấm, hai người cần dành thời gian để tìm hiểu và chấp nhận tính cách, lối sống. Thêm một chút cảm thông, nhường nhìn để gia đình luôn vui vẻ, hòa thuận.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).