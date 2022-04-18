Top 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 18/4 - 24/4: Tuần sau Rằm tháng 3 Âm lịch có tin vui về tiền bạc và công việc, cơ hội phát tài tìm đến, giàu có trong nháy mắt

12 con giáp tử vi 18/04/2022 15:07

Rằm tháng 3 Âm lịch bước qua, ai cũng mong mọi thứ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Đặc biệt, trong tuần mới tới đây (18/4 - 24/4), 3 con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần khởi sắc về tài vận, cơ hội làm giàu đã đến.

Tuổi Tý

Đây là 1 tuần sau Rằm tháng 3 Âm lịch với nhiều luồng sinh khí mới sẽ thổi tới tuổi Tý. Ngay từ thứ Hai, 18/4, ngày Sửu bản mệnh con giáp may mắn này sẽ chứng kiến nhiều dòng tiền đổ về tài khoản của mình, giúp họ có đủ điều kiện mua sắm những thứ mình muốn từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Đó có thể là một thiết bị máy tính, cũng có thể là một món đồ đạc mới.

Con giap may man 1
Đây là 1 tuần sau Rằm tháng 3 Âm lịch với nhiều luồng sinh khí mới sẽ thổi tới tuổi Tý, nhiều dòng tiền đổ về tài khoản. - Ảnh minh họa: Internet

Vào giữa tuần, cụ thể là thứ Năm, 21/4, ngày Thìn, vận đào hoa nở rộ, những người tuổi Tý độc thân cần nắm bắt cơ hội vì họ sẽ gặp gỡ một người mới, có thể mở ra một tình bạn thú vị giữa 2 bạn.

Tuổi Sửu

Tuần mới sẽ rất thách thức với tuổi Sửu, nhưng là cơ hội cần thiết để họ khẳng định tài năng của bản thân. Thứ Ba, 19/4, ngày Dần, tuổi Sửu sẽ tham gia một loại hình cạnh tranh nào đó, có thể là một ván video game với bạn bè, cũng có thể là một giải thi đấu. Hãy cố gắng nhé, vì khả năng bạn giành được chiến thắng là rất cao đấy.

Con giap may man 2
Tuần mới sẽ rất thách thức với tuổi Sửu, nhưng là cơ hội cần thiết để họ khẳng định tài năng của bản thân. - Ảnh minh họa: Internet

Chủ nhật, 24/4, ngày Mùi, tuổi Sửu sẽ nhận được một món quà đặc biệt và bất ngờ từ nửa kia của mình, cho thấy sự quan tâm và chăm sóc của họ đối với bạn. Hãy trân trọng mối quan hệ này nhé.

Tuổi Tỵ

Thứ Ba, 19/4, ngày Dần, một cơ hội cho tuổi Tỵ phát huy khả năng dẫn dắt của mình sẽ xuất hiện. Bạn có thể đứng đầu một đội nhóm và giúp mọi người làm việc với nhau hiệu quả. Hãy cố gắng thể hiện thật tốt nhé.

Con giap may man 3
Một cơ hội cho tuổi Tỵ phát huy khả năng dẫn dắt của mình sẽ xuất hiện, tỏa sáng khi đứng trên sân khấu. - Ảnh minh họa: Internet

Chủ nhật, 24/4, ngày Mùi, tuổi Tỵ tiếp tục có cơ hội tỏa sáng khi đứng trên sân khấu phát biểu trong một sự kiện nào đó. Đây là một ngày tốt cho bạn nâng cao uy tín và nó sẽ rất có ích trong việc giúp bạn xây dựng sự tự tin, chuẩn bị cho những sự kết nối và thăng tiến trong tương lai.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

3 con giáp may mắn vào cuối tháng 4, tài lộc hanh thông, tiền bạc khởi sắc, công việc thăng hoa, cuộc sống từ giờ đến cuối năm ngày một khởi sắc

3 con giáp may mắn vào cuối tháng 4, tài lộc hanh thông, tiền bạc khởi sắc, công việc thăng hoa, cuộc sống từ giờ đến cuối năm ngày một khởi sắc

Tháng 4 sắp kết thúc, có 3 con giáp tìm kiếm được cơ hội đổi đời, muốn gì có đó, không gì là không thể.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp tâm linh tử vi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể