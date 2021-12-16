TOP 3 con giáp được Thần Tài trao tài gửi lộc, càng về cuối năm vượng vận càng tăng, Noel trong xung túc, năm mới phát tài

Càng về cuối năm 2021 thì 3 con giáp này vượng vận lại càng tăng cao, niềm vui tới tấp thấy mà ham. Bản mệnh có thể đón một mùa Noel vô cùng xung túc, năm mới phát tài, tiền về đầy tay.
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Tuổi Mão
Người tuổi Mão bẩm sinh đã có vận số may mắn, nhưng do sự thiếu kiên nhẫn khi còn trẻ mà cuộc sống gặp không ít thị phi.
Thời gian cuối năm 2021, do có Phúc Tinh nhập mệnh nên phúc khí ngập tràn, phát tài phát lộc, tiền tiêu không hết, có thể tận hưởng cuộc sống sung túc, viên mãn.
Tuổi Thìn
Người tuổi Thìn thông minh, nhanh nhẹn, khéo ăn khéo nói, luôn có khát vọng kiếm thật nhiều tiền và luôn nỗ lực vì điều đó.
Càng về cuối năm 2021, khi các cơ hội may mắn về tiền bạc liên tục xuất hiện, người tuổi Thìn sẽ rất nhanh chóng chớp lấy thời cơ, phát huy hết năng lực của bản thân để có được thêm nhiều nguồn thu nhập, làm đầy thêm các khoản tích lũy của bản thân.
Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất trung thành, nhiệt huyết với công việc, con giáp này luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ, không ngại khó ngại khổ.
Chính vì điều trên mà con giáp này thường có được vận sự nghiệp và tài vận hanh thông, khởi sắc hơn những con giáp khác.
Càng về cuối năm 2021, người tuổi Tuất càng gặp may mắn trong công việc và thu nhập, cũng như đời sống tình cảm, sức khỏe. Sự thay đổi mạnh mẽ trong công việc giúp con giáp này thăng tiến nhanh chóng,kéo theo khoản lương và thưởng kếch xù.
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