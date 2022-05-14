Tháng 5 âm lịch, những con giáp khó khăn chồng chất, họa mất tiền liên miên

12 con giáp tử vi 14/05/2022 08:30

Đây là những con giáp không được may mắn cho lắm trong tháng 5 âm lịch, cần có động thái tích cực hơn để hóa giải vận xui.

Tuổi Tỵ

Tháng 5 âm lịch, những con giáp khó khăn chồng chất, họa mất tiền liên miên - Ảnh 1
Tuổi Tỵ thông minh hơn người, làm việc gì cũng nhanh nhẹn tuy nhiên có lúc nhanh quá lại thành hấp tấp và thành sai lầm. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ thông minh hơn người, làm việc gì cũng nhanh nhẹn tuy nhiên có lúc nhanh quá lại thành hấp tấp và thành sai lầm. Sự chủ quan của bạn trong việc đánh giá đối thủ đã khiến cho bạn mất đi rất nhiều trong tháng 5 âm này.

Trong tháng 5 âm này, công việc làm công ăn lương cũng không như ý, mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên về quan điểm làm việc khiến cho bạn mất đi vị trí hiện tại. Cần phải xem lại môi trường này, xem đó có phải là nơi làm việc thực sự hợp với bạn hay không nhé. 

Tuổi Thìn

Tháng 5 âm lịch, những con giáp khó khăn chồng chất, họa mất tiền liên miên - Ảnh 2
Công việc kinh doanh của người tuổi Thìn xuống dốc không phanh trong tháng 5 âm này. - Ảnh minh họa: Internet

Công việc kinh doanh của người tuổi Thìn xuống dốc không phanh trong tháng 5 âm này. Có vẻ như bạn chưa thực sự hợp với công việc này cho lắm nên cần phải xem lại các chiến lược làm việc cũng như người mà bạn hợp tác.

Trong tháng này, tiền bạc không cánh mà bay, khoản đầu tư của bạn cũng mất trắng. Bạn thực sự buồn và chán nản, nhưng không còn cách nào khác là phải đứng lên lấy lại những gì đã mất.

Tình yêu không được như ý. Kiên trì theo đuổi nhưng nhận ra người ấy chỉ lợi dụng túi tiền của mình chứ không hề có tình cảm. Dù sao đây cũng là bài học đắt giá cho bạn trong việc nhìn người.

Tuổi Dậu

Tháng 5 âm lịch, những con giáp khó khăn chồng chất, họa mất tiền liên miên - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Dậu trong tháng 5 âm này không được như ý do bạn và cấp trên xảy ra mâu thuẫn. - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của người tuổi Dậu trong tháng 5 âm này không được như ý do bạn và cấp trên xảy ra mâu thuẫn. Chính vì điều này mà cấp trên có đánh giá lại bạn và vị trí lẽ ra thuộc về tay bạn như đã hứa lại tuột mất. Tuy nhiên điều này không thể trách bạn được, đây là việc mà bạn cần phải làm rõ ràng. Dù là sếp nhưng nếu cứ lép vế mãi thực sự thấy mệt mỏi.

Tình duyên không được như ý cho lắm. Bạn và người ấy có vẻ không hiểu nhau, mối quan hệ đang ở trạng thái miễn cưỡng. Cần phải có cuộc nói chuyện nghiêm túc xem có nên tiếp tục mối quan hệ này không. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Phúc lộc dồi dào, 3 con giáp may mắn nhất 2022 gia đình ấm êm, hạnh phúc viên mãn

Phúc lộc dồi dào, 3 con giáp may mắn nhất 2022 gia đình ấm êm, hạnh phúc viên mãn

2022 là một năm bình an, yên ổn, tiền bạc và tình cảm đều đủ đầy cho những người thuộc 3 con giáp sau đây.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tiền tài 3 con giáp gặp xui con giáp bị vận đen bủa vây

TIN MỚI NHẤT

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 53 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 55 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 57 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục