Tháng 5 âm lịch, những con giáp khó khăn chồng chất, họa mất tiền liên miên

Tuổi Tỵ thông minh hơn người, làm việc gì cũng nhanh nhẹn tuy nhiên có lúc nhanh quá lại thành hấp tấp và thành sai lầm. Sự chủ quan của bạn trong việc đánh giá đối thủ đã khiến cho bạn mất đi rất nhiều trong tháng 5 âm này.

Trong tháng 5 âm này, công việc làm công ăn lương cũng không như ý, mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên về quan điểm làm việc khiến cho bạn mất đi vị trí hiện tại. Cần phải xem lại môi trường này, xem đó có phải là nơi làm việc thực sự hợp với bạn hay không nhé.

Công việc kinh doanh của người tuổi Thìn xuống dốc không phanh trong tháng 5 âm này. - Ảnh minh họa: Internet

Công việc kinh doanh của người tuổi Thìn xuống dốc không phanh trong tháng 5 âm này. Có vẻ như bạn chưa thực sự hợp với công việc này cho lắm nên cần phải xem lại các chiến lược làm việc cũng như người mà bạn hợp tác.

Trong tháng này, tiền bạc không cánh mà bay, khoản đầu tư của bạn cũng mất trắng. Bạn thực sự buồn và chán nản, nhưng không còn cách nào khác là phải đứng lên lấy lại những gì đã mất.

Tình yêu không được như ý. Kiên trì theo đuổi nhưng nhận ra người ấy chỉ lợi dụng túi tiền của mình chứ không hề có tình cảm. Dù sao đây cũng là bài học đắt giá cho bạn trong việc nhìn người.

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu trong tháng 5 âm này không được như ý do bạn và cấp trên xảy ra mâu thuẫn. - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của người tuổi Dậu trong tháng 5 âm này không được như ý do bạn và cấp trên xảy ra mâu thuẫn. Chính vì điều này mà cấp trên có đánh giá lại bạn và vị trí lẽ ra thuộc về tay bạn như đã hứa lại tuột mất. Tuy nhiên điều này không thể trách bạn được, đây là việc mà bạn cần phải làm rõ ràng. Dù là sếp nhưng nếu cứ lép vế mãi thực sự thấy mệt mỏi.

Tình duyên không được như ý cho lắm. Bạn và người ấy có vẻ không hiểu nhau, mối quan hệ đang ở trạng thái miễn cưỡng. Cần phải có cuộc nói chuyện nghiêm túc xem có nên tiếp tục mối quan hệ này không.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.