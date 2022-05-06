Phúc lộc dồi dào, 3 con giáp may mắn nhất 2022 gia đình ấm êm, hạnh phúc viên mãn

12 con giáp tử vi 06/05/2022 09:00

2022 là một năm bình an, yên ổn, tiền bạc và tình cảm đều đủ đầy cho những người thuộc 3 con giáp sau đây.

Tuổi Thân

Phúc lộc dồi dào, 3 con giáp may mắn nhất 2022 gia đình ấm êm, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Tuổi Thân ăn nói tao nhã khiến người khác luôn muốn đến gần. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân biết cách tạo ra sự lãng mạn nên đời sống tình cảm rất phong phú. Khi đối mặt với người khác phái, con giáp này luôn biết cách để chiếm tình cảm của họ.

Tuổi Thân ăn nói tao nhã khiến người khác luôn muốn đến gần. Năm nay, vận đào hoa của con giáp này vượng phát nên cả nam lẫn nữ đều không phải lo lắng về chuyện hôn nhân. 

Năm Nhâm Dần 2022 là khoảng thời gian mà tình cảm gia đình của người tuổi Thân tốt đẹp, vợ chồng luôn yêu thương, chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau. Nếu đôi bên có những bất đồng quan điểm thì cũng nhanh chóng được giải quyết.

Đặc biệt, các mối quan hệ cát lành không chỉ giúp cho đường tình duyên, mà còn phù trợ bạn trên con đường sự nghiệp thêm phần thuận lợi.

Tuổi Thìn

Phúc lộc dồi dào, 3 con giáp may mắn nhất 2022 gia đình ấm êm, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Theo các chuyên gia phong thủy, năm 2022 sẽ là năm mà tuổi Thìn xây dựng và củng cố thêm các mối quan hệ trong công việc. - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, năm 2022 sẽ là năm mà tuổi Thìn xây dựng và củng cố thêm các mối quan hệ trong công việc, và được hưởng lợi từ đó. Với nhiều cơ hội gặp gỡ và được quý nhân trợ giúp, họ từng bước đạt được thành công lớn và vững chắc.

Ngoài ra, đây cũng là năm mà bản mệnh này sẽ được thấy những nỗ lực trước đây của họ "đơm hoa kết trái".

Sau tháng 3 và tháng 4 tương đối im ắng, may mắn về tài chính sẽ đến dồn dập với tuổi Thìn trong tháng 5 dưới nhiều hình thức, có thể họ sẽ được thăng chức, tăng lương hoặc nhận được hợp đồng lớn.

Dù sao đi chăng nữa, tuổi Thìn cũng nên cố gắng làm việc chăm chỉ và tập trung các nguồn lực cần thiết ngay từ bây giờ để có cơ hội là có thể lập tức bứt phá.

Tuổi Mão

Phúc lộc dồi dào, 3 con giáp may mắn nhất 2022 gia đình ấm êm, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3
Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão là những người rất thích sự chắc chắn. - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão là những người rất thích sự chắc chắn. Họ không liều lĩnh như người tuổi Dần, mà thích tiến hành công việc một cách từ từ khi họ đã có cái nhìn tổng quát và bản thân cảm thấy tự tin.

Tuy nhiên, dù muốn hay không thì năm Nhâm Dần 2022 cũng sẽ là năm của những thay đổi lớn với người tuổi Mão mà trong đó, họ được cho là sẽ rất bận rộn, song thành quả cuối cùng họ nhận được sẽ rất xứng đáng.

Mức lương của họ không những được cải thiện đáng kể, mà quyền lực cũng như tầm ảnh hưởng của họ cũng sẽ tăng theo.

Sau một tháng 3 khá im ắng và tình hình công việc tương đối chững lại thì sang tháng 4, tuổi Mão sẽ bước vào giai đoạn thuận lợi. Những ngày tốt mà họ có thể bắt đầu các dự án của mình bao gồm ngày 4, 5, 17 và 29. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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