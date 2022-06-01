NÓNG: Đề phòng tiểu nhân, con giáp dễ gặp vận xui, cần thận trọng khi làm ăn, hùn hạp trong năm 2022

Tài vận của tuổi Tý năm nay được cho là tương đối ổn định, tuy nhiên, họ cũng có rất nhiều thử thách.

Tử vi học có nói, trong năm nay tuổi Tý có thể gặp phải các vấn đề với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Những tranh cãi nhỏ nhặt trong công việc ban đầu tưởng chẳng có gì, nhưng có thể sẽ biến thành những vấn đề lớn hơn theo thời gian, và ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của họ.

Tuổi Tý là những người bề ngoài thì dịu dàng, nhu mì nhưng bên trong thì ngược lại, rất kiên cường, cứng rắn, không dễ "đầu hàng". Họ cũng khá bảo thủ, không dễ gì thay đổi ý kiến của mình, nên cũng thường vướng vào xung đột với người xung quanh.

Dù có cố ý hay không, đây cũng là những điều sẽ cản bước thăng tiến của những người tuổi Mão.

Chính vì thế, để không xảy ra hậu quả đáng tiếc, tuổi Tý cần chú ý và khéo léo hơn trong việc giao tiếp, nhìn lại mình để có cách đánh giá khách quan hơn, hạn chế mọi xung đột, tránh được càng nhiều điều không hay thì càng tốt.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Thân, Tý, Thìn là bộ ba sẽ vướng vào hạn tam tai trong năm nay. Theo cách tính hạn tam tai thông thường, đây là năm thứ nhất mà 3 con giáp này gặp hạn tam tai (năm đầu tam tai là Dần, giữa là Mão và cuối là Thìn). Trong năm tam tai đầu tiên, các con giáp này được khuyên không nên khởi sự làm những việc lớn như xây nhà, cưới hỏi, đầu tư làm ăn... vì dễ thua lỗ, thất thoát tiền bạc.

Với người tuổi Thân, năm nay cần tránh những rắc rối do đồng nghiệp mang lại. Đây cũng là trở ngại lớn trên con đường thăng tiến của người tuổi Thân trong năm 2022. Bên cạnh đó, người tuổi Thân cũng cần tập trung hơn vào công việc được giao để tránh những bất trắc có thể xảy đến.

Về tiền bạc, năm 2022 không phải là một năm dư dả đối với những người tuổi Thân. Họ nên cân nhắc trong vấn đề đầu tư cũng như chi tiêu của mình. Nếu có ý định làm ăn thì nên chọn những người có uy tín, tránh nghe những lời dụ dỗ của người khác khiến tiền bạc thất thoát.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 là năm tuổi Thìn gặp hạn Thái Tuế, công việc và cuộc sống có những thách thức và khó khăn nhất định, đôi khi sẽ cảm thấy mình gặp phải những rắc rối "trời ơi đất hỡi" nào đó chẳng liên quan, do đó, tuổi Sửu cần hết sức lưu ý để tránh những điều không hay xảy ra, đặc biệt là vào những giai đoạn ít may mắn nhất trong năm của họ.

Tử vi học có nói, năm nay tuổi Thìn dễ gặp xung đột với người khác, nếu gặp tiểu nhân, có thể sẽ gây ra rắc rối lớn, có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp của họ, do đó, tuổi Sửu cần thận trọng, dĩ hòa vi quý, không nên chấp nhặt để mọi chuyện được suôn sẻ.

Tuổi Thìn đa phần đều là những người thẳng thắn, thật thà, có thế nào nói thế. Họ thường không biết cách nói những lời hoa mỹ, làm vui lòng người khác, có thể gây ra những hiểu lầm đáng tiếc.

Tuy nhiên, tuổi Thìn chỉ cần chú ý hơn 1 chút trong giao tiếp là được. Bên cạnh đó, chỉ cần vượt qua tháng 7 âm, mọi chuyện sau đó đến cuối năm của họ phần lớn đều suôn sẻ, hanh thông, tài vận mỗi lúc 1 dồi dào hơn một chút.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Cứ 12 năm một lần, mỗi con giáp lại đến hạn năm tuổi và năm nay, những người tuổi Dần cũng không ngoại lệ.

Trong nửa đầu năm 2022, công việc của người tuổi Dần khá biến động, tuy nhiên đến nửa cuối năm, công việc sẽ bớt vất vả hơn do có Thiên Ấn cát thần nâng đỡ. Tuy vậy, người tuổi Dần nên hạn chế trong việc hùn hạp hay liên kết với nhau trong công việc để tránh những bất hòa.

Vè mặt tài lộc, 2022 là một năm kém sắc đối với người mang tuổi Dần, tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, với bản tính cần kiệm của mình, người tuổi Dần vẫn có thể trang trải được khá tốt. Để tránh vấn đề tranh chấp tiền bạc, tuổi Dần cũng nên cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, nhất là người trong gia đình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.