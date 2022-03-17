Ngừng mơ mộng, 3 con giáp không nên nghĩ đến chuyện NHẢY VIỆC trong thời gian tới, kẻo mọi công sức "đổ sông đổ bể"

12 con giáp tử vi 17/03/2022 21:40

3 con giáp sau tránh mơ mộng chuyện nhảy việc để tránh cho mọi việc ngày một tệ hơn. Hãy cố gắng nỗ lực ở công việc hiện tại, đừng vội mơ mộng mà khiến mọi chuyện thành công cốc.

Tuổi Mão hãy kiên trì vì thành công đang đến rất gần

 

Công việc sẽ có những nốt thăng trầm không như ý, thậm chí có cả sự biến động về nhân sự tại cơ quan làm việc, người tuổi Mão cũng đừng nên nghĩ đến chuyển việc bởi chưa chắc sẽ tìm được công việc mới tốt hơn trong thời buổi dịch bệnh hoành hành này. 

 

So với những con giáp khác, năm 2022, công danh sự nghiệp của người tuổi Mão phát triển tổng thể tương đối ổn định, ít biến động theo chiều hướng xấu. Mặc dù hầu như không có quý nhân tương trợ, nhưng những chú Mèo vẫn có thể tự mình xử lý công việc khá ổn thỏa. Trong thời gian tới, người tuổi Mão không chỉ có được vị trí nhất định trong công việc, mà còn có thể nhận được sự đánh giá cao và tôn trọng từ mọi người xung quanh. 

 

Vì thế, hãy cứ kiên trì theo đuổi con đường mà bạn đang chọn, chỉ vài bước chân nữa là bạn tiến tới thành công rồi, đừng hoài phí sự nỗ lực trong suốt thời gian qua. 

 

Ngừng mơ mộng, 3 con giáp không nên nghĩ đến chuyện NHẢY VIỆC trong thời gian tới, kẻo mọi công sức 'đổ sông đổ bể' - Ảnh 1

 

Tuổi Thân hãy chú ý Xung Thái Tuế giáng họa

 

Năm 2022 Xung Thái Tuế, vận khí của người tuổi Thân biến động không ngừng, khó mà lường trước được điều gì. Các mối quan hệ xã giao liên tục gặp trục trặc, bản tính tuổi Thân lại khá cao ngạo, rất dễ đắc tội với người khác hoặc vướng vào chuyện thị phi do đồng nghiệp xấu hay đối thủ gây ra. 

 

Ngoài ra, cần lưu ý, với tuổi Thân có ý định kinh doanh, buôn bán thì nên làm một mình , không nên kết hợp với người khác, đặc biệt là người thân và bạn bè để tránh những rắc rối tiền bạc.

 

Đối với người làm công ăn lương, chuyển việc, thay đổi công việc là chuyện đặc biệt nên thận trọng trong thời gian tới bởi sẽ mang lại những phiền phức không ngờ, thậm chí là thất nghiệp trong suốt một thời gian dài do không thể tìm được công việc phù hợp với tiêu chuẩn đặt ra. Các bạn tuổi Thân nên an phận chờ thời, đợi sang năm sau cân nhắc nhảy việc sẽ tốt hơn.

 

Ngừng mơ mộng, 3 con giáp không nên nghĩ đến chuyện NHẢY VIỆC trong thời gian tới, kẻo mọi công sức 'đổ sông đổ bể' - Ảnh 2

 

Tuổi Dần hãy tập trung vào công việc và cống hiến hết mình

 

Mặc dù tuổi Dần chí tiến thủ mạnh mẽ nhưng với tính cách bướng bỉnh và khá bảo thủ, tuổi Dần dễ gặp bất lợi trong các mối quan hệ, hay phát sinh những chuyện không vui với đồng nghiệp. Trong năm tuổi của mình, những chú Hổ sẽ đổi diện với nhiều biến động trong sự nghiệp, đặc biệt thời gian tới vận khí không ngừng thay đổi theo chiều hướng xấu đi. 

 

Vì thế, người tuổi này cần học cách tiết chế, thận trọng trong lời nói và việc làm, tránh làm mất lòng người khác. Nếu không tìm được quý nhân phù trợ, tốt nhất người tuổi Dần nên chuyên tâm vào công việc, tránh tham gia vào các hội nhóm rồi nảy sinh vấn đề không đáng có.

Về cơ bản, trong suốt năm 2022, người tuổi Dần không cần phải thay đổi công việc. Hãy cứ tập trung vào việc hiện tại, cố gắng hết mình cho nó, bạn sẽ thấy sự khác biệt sau những nỗ lực ấy. Còn nếu vẫn có suy nghĩ chuyển việc, con giáp này nên hoãn đến nửa cuối năm. Bởi ở nửa cuối năm vận khí chuyển hướng cát lành hơn đôi chút khi ảnh hưởng của Thái Tuế đã dần nới lỏng. Khi đó cân nhắc việc thay đổi cũng chưa muộn.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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