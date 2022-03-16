Tử vi cuối tuần này cho biết, tuổi Hợi sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

Công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo. May mắn là bạn cũng được tạo không gian để thoải mái thể hiện năng lực của bản thân, vì thế, hãy tự tin đưa ra và áp dụng những ý tưởng độc đáo, mới lạ của mình trong công việc nhé.

Tuổi Mão

Hai ngày cuối tuần này, thần May Mắn mỉm cười với người tuổi Mão mang đến cho con giáp này những bước nhảy vọt khá lớn trên con đường công danh sự nghiệp. Người tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong công việc khi được giao cho những việc đúng sở trường của mình. Nếu vượt qua thử thách lần này, cơ hội thăng quan tiến chức đã nằm ngay trong bàn tay bạn.



Đặc biệt trong thứ 7 ngày 19/3/2022, khó khăn sẽ dần lùi xa và con giáp này sẽ đạt được những điều mình mong muốn nếu giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo. Hãy gây dựng danh tiếng của mình, bạn sẽ giành được sự tín nhiệm của cấp trên sau những nỗ lực không ngừng nghỉ và thành tựu mà mình đạt được.



Thêm nữa là người tuổi Mão cũng có thể mạnh dạn tiến hành kế hoạch mình ấp ủ đã lâu ở thời điểm này. Mặc dù vẫn sẽ có khó khăn chờ đợi phía trước nhưng hãy vững lòng, tự tin dám nghĩ dám làm, có thế mới tiến gần được đến với thành công.

Tuổi Tỵ



Cát tinh chiếu rọi giúp người tuổi Tỵ cũng góp tên trong danh sách những con giáp may mắn cuối tuần này. Chính bạn cũng cảm nhận rất rõ rằng vận trình của mình trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật này có phần khởi sắc hơn. Công việc thuận lợi, kế hoạch mà bản mệnh đưa ra được tiến hành vô cùng suôn sẻ.

Những bước tiến tuy chậm và chắc là điều mà những người tuổi Tỵ đã lên kế hoạch trước cho mình. Bạn không ngần ngại thi chậm lại hơn một bước so với người khác, cái bạn quan tâm là kết quả cuối cùng có mỹ mãn hay không. Và lần này bạn đã đúng.



Hơn nữa, con giáp này đã biết chủ động tìm kiếm cơ hội để thành công hơn trong công việc. Bạn có thể thoải mái tiến hành những dự án tương lai mà mình ấp ủ đã lâu. Tử vi phương Đông cho thấy Thần May mắn đang đứng về phía tuổi Tỵ, cứ mạnh dạn tiến bước, vững tin vào chính bản thân mình, thành công sớm muộn rồi cũng sẽ đến mà thôi.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).