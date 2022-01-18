Năm Nhâm Dần 2022, những con giáp này sẽ có sao Thổ Tú chiếu mệnh, cuộc sống gặp nhiều thăng trầm, thị phi vây quanh

Trong số 9 sao này, sao Thổ Tú được xem là sao trung bình, không quá tốt nhưng cũng không phải là sao quá xấu khiến bản mệnh lao đao sóng gió không lối thoát, nhưng nhìn chung sao này là sao không mất cát tinh, sẽ khiến mệnh chủ suy tư và lo lắng nhiều vì những điều không vui vẻ xảy ra xung quanh. Hãy xem trong năm 2022 này, người sinh vào năm nào sẽ có sao Thổ Tú chiếu mệnh nhé!

Sao Cửu Diệu được coi là sao chiếu mạng theo tuổi âm lịch. Cứ mỗi một năm trôi qua thì mỗi sao sẽ chiếu vào một tuổi và lặp lại theo chu kỳ thời gian. Sao Cửu Diệu trong cách tính hạn hằng năm bao gồm: Thái Âm, Mộc Đức, La Hầu, Kế Đô, Thái Dương, Vân Hớn, Thổ Tú, Thái Bạch, Thủy Diệu.

Nam mệnh sinh vào những năm này sẽ có sao Thổ Tú chiếu mệnh trong năm 2022:

- Năm 1994 (Giáp Tuất) - 29 tuổi âm lịch.

- Năm 1985 (Ất Sửu) - 38 tuổi âm lịch.

- Năm 1976 (Bính Thân) - 47 tuổi âm lịch.

- Năm 1967 (Đinh Mùi) - 56 tuổi âm lịch.

Nữ mệnh sinh vào những năm này sẽ có sao Thổ Tú chiếu mệnh trong năm 2022:

- Năm 2000 (Nhâm Ngọ) - 23 tuổi âm lịch.

- Năm 1991 (Tân Mùi) - 32 tuổi âm lịch.

- Năm 1982 (Nhâm Tuất) - 41 tuổi âm lịch.

- Năm 1973 (Quý Sửu) - 50 tuổi âm lịch.

- Năm 1964 (Giáp Thìn) - 59 tuổi âm lịch.

Trong tử vi phương Đông, sao Thổ Tú được xem là sao hung tinh, nhưng cũng có ý kiến sao Thổ Tú là sao trung tinh (không xấu, không tốt), nhưng nhìn chung mệnh chủ có sao này chiếu mệnh thì không gặp được nhiều may mắn, nhưng không quá xấu như những sao hung tinh khác.

Cụ thể, mệnh chủ có sao này chiếu mệnh thì sẽ gặp một vài rắc rối, làm việc dễ không được như ý, dễ gặp phải cản trở không đáng. Có những chuyện không may xảy ra dù trước đó đã được cảnh báo. Vì vậy, năm nay người nào có sao này chiếu mệnh cần phải cẩn trọng hết mức có thể, làm ít sai ít, hay thậm chí không làm thì sẽ không sai. Nhìn chung, hãy hạn chế mọi sự rủi ro xuống mức thấp nhất.

Mệnh chủ gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh sẽ gặp hạn ở phương diện nào:

- Về phương diện Quan Lộc: Mệnh chủ gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh thì làm ăn khó thuận lợi, xung quanh luôn có những tiểu nhân gièm pha, vạn sự khó thành. Vì vậy cần chú ý nhiều hơn, không nên đầu tư lớn, hoặc quá tin người, cần phải bảo vệ bản thân trước khi nghĩ cho người khác.

- Về phương diện tinh thần và sức khỏe: Mệnh chủ gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh sẽ có sức khỏe không ổn định, năm nay mỗi lần trái gió trở trời sẽ dễ mệt mỏi, đau ốm nhưng sẽ sớm vượt qua. Ngoài ra, nên giữ bình tĩnh trong tâm hồn, không nên cãi vã với những người xung quanh, tích trữ năng lượng tích cực dù rất nhỏ nhoi.

- Về đời sống tình cảm: Vì gặp sao Thổ Tú chiếu mạng nên chuyện tình cảm của mệnh chủ cũng không được suôn sẻ, gặp nhiều trắc trở, xảy ra nhiều cãi vã, tranh chấp không đáng có.

Những người gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh thường nhạy cảm, hay suy nghĩ lung tung rồi ngẩn ngơ, gây cản trở cho cuộc sống hiện tại và khiến công việc cũng bị trì trệ, ảnh hưởng. Vì thế, nên tìm cách điều chỉnh cảm xúc của mình bằng những điều tích cực.

Nhìn chung dù sao Thổ Tú không đem lại điều tốt lành nhưng mọi người hãy nghĩ rằng đây là một thử thách mà vũ trụ đem đến, giúp mệnh chủ bình tĩnh lại, nhìn lại chính mình, tìm đến bản ngã để vượt qua mọi thứ, để tìm được cơ hội thăng hoa vào những năm sau.

Mệnh chủ gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh sẽ có cuộc sống bình thường vào 6 tháng đầu năm, nhưng 6 tháng cuối năm thì có chút sóng gió hơn. Tránh làm ăn lớn trong tháng 1 và tháng 8 âm lịch.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)