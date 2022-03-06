Mây mù giăng lối, những con giáp sau dễ bị tiểu nhân quấy phá, XUI XẺO TẬN MẠNG trong 10 ngày tới

Trong 10 ngày tới tuổi Thân có thể nảy sinh tranh chấp với người khác liên quan đến chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, bạn nên hành xử bình tĩnh hơn, nếu số tiền không quá lớn thì hãy coi như bản thân chịu thiệt một chút để đổi lại sự bình yên. Ngoài ra, bạn cũng không nên mang theo quá nhiều tiền mặt để tránh chi tiêu hoang phí.

Đường tình duyên của bạn cũng khá kém sắc. Bạn sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh với nửa kia. Vợ chồng vốn khó tránh khỏi những lúc bất đồng ý kiến, tuy nhiên bản mệnh không nên quá nóng nảy, nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia của mình.

Trong những tháng trước, Mùi đã lên kế hoạch cụ thể cho mọi việc và bạn vô cùng kỳ vọng về nó, đặc biệt là trong sự nghiệp. Kế hoạch ban đầu có thể diễn ra khá tốt đẹp, tuy nhiên khi bạn đang tưởng rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ thì rắc rối lại xảy ra, vì sự thay đổi trong thực tế không theo kịp với kế hoạch. Và sự xuất hiện của những kẻ tiểu nhân chính là lý do chính của cuộc khủng hoảng này.

Công việc của Mùi dễ rơi vào bế tắc, kế hoạch bị bỏ ngang khiến bạn cảm thấy bất lực, tưởng chừng chỉ muốn bỏ cuộc. Thậm chí, Mùi còn có thể phải bỏ tiền túi ra để bù đắp lỗ hổng, chi trả cho lỗi lầm mà mình mắc phải.

Lời khuyên dành cho Mùi là bạn hãy bình tĩnh trong mọi tình huống để lập ra kế hoạch thay đổi hợp lý, cố gắng linh hoạt theo tình hình thực tế, đừng rập khuôn. Tin rằng sự cố gắng của Mùi nhất định sẽ giúp bạn thoát khỏi tình trạng khó khăn này.

Tuổi Tỵ

Con giáp này có thể tranh cãi với người xung quanh vì nhiều nguyên nhân. Chủ yếu là do quan điểm và cách thức làm việc trái ngược nhau. Từ chuyện nhỏ có thể hóa thành lớn nếu giữa bạn và đối phương không thống nhất được để tìm tiếng nói chung. Về phía mình, bạn cần phải bình tĩnh để giải thích và thuyết phục cho đối phương hiểu được ý mình.

Trong chuyện tình cảm, vì quá mải mê với công việc, sự nghiệp mà những người độc thân vẫn chưa tìm được người cùng chung tay gây dựng gia đình. Thời gian trong ngày hầu hết bạn đều dành gần hết cho những dự án, kế hoạch nên chẳng còn lại là bao để mà tìm hiểu, làm quen với người khác.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).