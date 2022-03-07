HUNG TINH THEO SÁT, 3 con giáp sau dễ gặp xui xẻo trong tuần mới (7/3 - 13/3), cẩn thận kẻo trắng tay

12 con giáp tử vi 07/03/2022 17:51

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo tuần mới (7/3 - 13/3). Hãy cẩn trọng nếu bạn muốn làm bất cứ việc gì.

Tuổi Tỵ

Là con giáp xui xẻo tuần này (7/3 – 13/3) nên người tuổi Tỵ sẽ gặp phải không ít khó khăn, mọi việc khó có thể tiến triển được như mong muốn của bạn. Bạn phải đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp, ví dụ như đồng nghiệp cạnh tranh, cấp trên gây khó dễ. Bạn phải tự nhắc nhở mình bình tâm đối diện với mọi việc, không nên để mọi việc trở nên phức tạp hơn.

Chuyện tài lộc vẫn chưa có khởi sắc nào đáng kể, dù rằng bạn đang dần quen được với những đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Có lẽ bạn phải tiếp tục cố gắng và chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì đồng tiền mới chảy vào túi.

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này cũng phủ một màu ảm đạm. Phần lớn thời gian, vợ chồng bạn tỏ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ với nhau. Dường như chẳng ai chịu chủ động nói chuyện hoặc tìm cách giải quyết khúc mắc. Nếu còn tiếp tục thế này, quan hệ giữa hai bên có thể đi tới bờ vực đổ vỡ. Bạn cần cảnh tỉnh bản thân để nhanh chóng có biện pháp giải quyết vấn đề.

HUNG TINH THEO SÁT, 3 con giáp sau dễ gặp xui xẻo trong tuần mới (7/3 - 13/3), cẩn thận kẻo trắng tay - Ảnh 1

Tuổi Mão

Đại Hao hung tinh xuất hiện trong vận trình của người tuổi Mão báo hiệu một tuần nhiều sóng gió trên phương diện tài chính của bản mệnh. Con giáp này cần phải hết sức thận trọng trong chuyện chi tiêu, giảm bớt những thứ không cần thiết. Nếu bản mệnh có tiền thì nên lên kế hoạch tiết kiệm, đề phòng những chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Người làm đầu tư, kinh doanh tốt nhất không nên nghe theo lời ngon tiếng ngọt của người không quen biết. Những khoản đầu tư thu hồi vốn nhanh chóng có thể ẩn chứa nhiều nguy cơ bạn không thể lường trước được.

Với người làm công ăn lương, vận trình công việc cũng chẳng được như ý muốn. Thương Quan án ngữ, những rắc rối liên tiếp xảy đến khiến người tuổi này khó có thể đạt được mục tiêu như đã đề ra, thậm chí phải tốn tiền để bù lỗi.

Tuổi Tuất

Trong tuần này, tuổi Tuất có thể sẽ không gặp nhiều may mắn trên nhiều mặt trong cuộc sống. Về phương diện tài chính, việc đầu tư chưa thực sự hiệu quả như mong muốn.

Bạn nên xem xét lại các dự tính của mình, cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và biến động của thị trường. Kinh nghiệm là điều bạn có, song đôi khi bạn phải cân nhắc thật kỹ trước khi thực hiện theo cách riêng của mình. Tốt nhất con giáp xui xẻo tuần này không nên vì một phút nông nổi mà đánh mất đi bao công sức từng tạo nên trong thời gian qua.

Chuyện tình cảm cũng chẳng được như ý muốn bởi cả bạn và người ấy đều là người kiêu ngạo, chẳng ai chịu nhún nhường mỗi khi có khúc mắc xảy ra, vì thế mối quan hệ ngày càng xa cách là điều dễ hiểu.

HUNG TINH THEO SÁT, 3 con giáp sau dễ gặp xui xẻo trong tuần mới (7/3 - 13/3), cẩn thận kẻo trắng tay - Ảnh 2

 

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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