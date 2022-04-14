Đàn ông tuổi Tuất rất xem trọng gia đình, yêu thương vợ con hết mực. Họ luôn có ý thức và trách nhiệm với vai trò trụ cột của mình. Dù có đi đâu, làm gì, họ vẫn luôn hướng về vợ con, không quan tâm để mắt đến người khác. Họ là người chồng tốt, có trách nhiệm và luôn biết cách giữ không khí vui vẻ trong gia đình.

Nếu lấy được người tuổi Tuất, bạn sẽ không phải tủi thân và lo sợ anh ấy thay lòng đổi dạ. Một khi đã yêu và cưới ai đó, họ sẽ sẵn sàng từ bỏ những cuộc vui của mình, một lòng một dạ hướng về gia đình. Đặc biệt, họ có ý chí phấn đấu, không ngại gian nan thử thách, làm việc gì cũng kiên trì và nhẫn nại.

Tuổi Thìn

Những chàng trai tuổi Thìn xứng đáng là người rất đáng tin cậy trong tình yêu, bởi họ là con giáp nam chung thủy vì tình, chẳng vì tiền bạc mà thay lòng đổi dạ. Trời sinh nam tuổi Thìn đã là nhưng người vững vàng và ý chí kiên định, khi có khó khăn chẳng hề chối từ mà lập tức đưa mình ra giúp đỡ mọi người.

Nếu yêu và lấy một chàng trai như vậy thì dù là 10 năm hay 20 năm nữa, chàng trai ấy vẫn luôn ở bên bạn. Họ sẽ khiến bạn vui vẻ và quên hết mọi khổ đau trên cuộc đời này bằng bất cứ giá nào. Khi khó khăn cùng chung hoạn nạn thì như vậy, nhưng ngay cả khi cuộc sống đổi thay, tiền bạc dư dả hơn, chàng giáp này vẫn giữ cho mình trái tim yêu như thuở ban đầu.

Tuổi Sửu

Những người đàn ông tuổi Sửu là người trung hậu, thật thà và thường làm mọi việc một cách chính trực. Họ có tinh thần trách nhiệm cao và rất chu đáo với gia đình và bạn bè. Có thể họ không đủ ngọt ngào để làm bạn hài lòng bằng những lời có cánh, nhưng sự ấm áp và ân cần trong hành động của họ có thể chăm sóc đúng như những gì bạn cần.

Trong cuộc sống, người tuổi Sửu thường đóng vai trò là người bảo vệ trước mặt người yêu của mình. Anh ấy sẽ ở bên và giải quyết vấn đề khi nửa kia gặp khó khăn, còn khi bạn cảm thấy tổn thương thì anh ấy sẽ luôn mở rộng vòng tay với bạn. Một khi người đàn ông tuổi Sửu đã nhận định bạn là người bạn đời trong tương lai thì họ sẽ trung thành với bạn đến hết đời và sẽ không có chỗ cho ai khác ngoài bạn.

Tuổi Tý

Tình yêu đầu đời với những rung động thiêng liêng khiến cho nam tuổi Tý chẳng thể nào quên, mối tình đầu cũng thường sẽ trở thành tình yêu duy nhất trong đời của họ. Cả đời mình thì những quý ông tuổi Tý hầu như chỉ yêu sâu đậm một người. Nếu đã phải yêu, phải lấy ai làm vợ thì sao phải rắc rối cân đo đong đếm, chỉ cần lắng nghe trái tim mình, ai là người mình yêu nhất thì đó sẽ là người vợ cả đời này tuổi Tý nâng niu trong tay mình.

Và một khi đã yêu nhau đến thế hà cớ gì phải làm tổn thương nhau, dù mai sau có giàu sang phú quý, có trở thành ông chủ thì tình đầu say đắm vẫn chẳng bao giờ phai nhạt trong tim con giáp này. Họ sẽ giữ mình đến cùng để bảo vệ tình yêu, bảo vệ sự thiêng liêng của tổ ấm gia đình mà 2 người đã chung tay gây dựng.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.