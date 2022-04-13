Bước sang năm 2022, 3 con giáp này vướng hạn tam tai, vận rủi liên miên, khốn khó đủ đường làm việc gì cũng cần cẩn thận

12 con giáp tử vi 13/04/2022 16:48

Theo quan niệm xa xưa truyền lại, trong một đời người, cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn Tam tai. Trong năm Nhâm Dần 2022, 3 con giáp này tiến vào năm đầu vận hạn tam tai. Vậy họ phải chú ý những điều gì?

Tuổi Thìn

Công việc của Thìn trong năm Nhâm Dần 2022 tuy khởi sắc hơn năm Kỷ Sửu 2021 nhưng do ảnh hưởng của tam tai nên chưa thực sự lý tưởng. Đặc biệt những người làm kinh doanh sẽ gặp không ít khó khăn.

Bước sang năm 2022, 3 con giáp này vướng hạn tam tai, vận rủi liên miên, khốn khó đủ đường làm việc gì cũng cần cẩn thận - Ảnh 1

Về tài chính, Thìn kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều nên chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Điều Thìn cần chú ý nhất trong năm nay là sức khỏe của người thân trong gia đình vì gia đạo có điềm tang tóc.

Tuổi Thân

Do gặp hạn tam tai 2022 nên Thân có một năm vất vả về mọi mặt. Công việc của bạn vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng.

Bước sang năm 2022, 3 con giáp này vướng hạn tam tai, vận rủi liên miên, khốn khó đủ đường làm việc gì cũng cần cẩn thận - Ảnh 2

Bên cạnh đó, bạn còn cần phải đề phòng bị trộm cắp tài sản, họa tiểu nhân. Gia đạo không êm ấm vì vợ chồng dễ xung đột do công việc, tài chính.

Sức khỏe của Thân cũng không quá tốt, quý bạn cần cẩn trọng khi đi xa, lái xe, các công việc mang tính chất nguy hiểm.

Tuổi Tý

Công việc của Tý có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp.

Bước sang năm 2022, 3 con giáp này vướng hạn tam tai, vận rủi liên miên, khốn khó đủ đường làm việc gì cũng cần cẩn thận - Ảnh 3

Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Tý cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu. Chuyện tình cảm ảm đạm, vợ chồng lục đục, sức khỏe giảm sút.

Tuy nhiên các bạn cũng không nên quá lo lắng, quan trọng là phải kiên trì, vững tâm, thường xuyên tích đức hành thiện, vận trình ắt trở nên nhẹ nhàng, hanh thông hơn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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