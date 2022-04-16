3 con giáp chăm chỉ làm ăn cuối tháng 4 sẽ THĂNG QUAN TIẾN CHỨC, sự nghiệp hanh thông, tháng 5 sẽ PHÁT TÀI PHÁT LỘC, liên tiếp đón đại hỷ

12 con giáp tử vi 16/04/2022 15:50

Những con giáp này chăm chỉ làm ăn, đam mê với công việc nên sẽ được hưởng trái ngọt vào tháng 4 và tháng 5 năm nay.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn mang tính cách hào phóng, tự lập và hướng ngoại. Con giáp này luôn tự tin vào bản thân và luôn giữ được tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực. Ngay cả khi gặp khó khăn, con giáp tuổi Thìn vẫn luôn giữ được bình tĩnh, không ngừng tìm những cách khác nhau để giải quyết vấn đề.

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Tháng 4 năm nay, tài vận của người tuổi Thìn vượng lên trông thấy. - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 4 năm nay, tài vận của người tuổi Thìn vượng lên trông thấy. Người làm công ăn lương sẽ nhận được thêm công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi người làm kinh doanh sẽ phát huy được nhiều thế mạnh.

Đến tháng 5, công việc của con giáp này vào guồng, ngày càng có những bước tiến mạnh mẽ. Họ cũng nhận được nguồn lợi từ những khoản đầu tư trước đó. Người tuổi này cần nắm bắt tốt những cơ hội đến với mình thì sự nghiệp thành công, thu nhập tăng lên không ngừng.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hiền lành, nhân hậu và tốt bụng. Họ đối xử tốt với mọi người nên được nhiều người yêu mến. Con giáp may mắn này khá dễ tính, không câu nệ tiểu tiết cũng không hay toan tính thiệt hơn. Đó là lý do khiến con giáp này đôi khi sẽ phải chịu thiệt thòi trong các mối quan hệ.

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Trong tháng 4 năm nay, người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. - Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 4 năm nay, người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Họ được đồng nghiệp tin tưởng, cấp trên trọng dụng. Con giáp này kiên trì, đam mê trong công việc nên sẽ sớm thu được quả ngọt. Những người làm trồng trọt chăn nuôi thì mùa vụ tươi tốt, nông sản bán được mùa, được giá.

Bước sang tháng 5, con giáp này thừa thắng xông lên, đạt được thêm những thành quả. Tuy sự nghiệp có nhiều điểm sáng nhưng trong thời gian tới, sức khỏe của người tuổi Hợi không được tốt, cần đề phòng bệnh cũ tái phát. Một số người vì quá căng thẳng trong công việc nên tinh thần không được thoải mái. Họ cần thường xuyên tập thể dục, nghỉ ngơi nhiều hơn thay vì quá tham công tiếc việc.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ thông minh, tinh tường, có nhãn quan tốt. Họ rất khôn khéo, kỹ tính nên không dễ gì bị lừa gạt. Trong công việc, con giáp này luôn cẩn trọng, tính toán kỹ trước khi làm bất cứ điều gì.

Con giap may man 3
Bước sang tháng 4, vận khí của người tuổi Tỵ, đặc biệt là người tuổi Tỵ sinh năm 1965 và 1989 tăng cao. - Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 4, vận khí của người tuổi Tỵ, đặc biệt là người tuổi Tỵ sinh năm 1965 và 1989 tăng cao. Họ có cơ hội đạt được những thành tích vượt bậc trong công việc, rộng đường thăng tiến. Con giáp tuổi này có phúc có phần, làm đâu gặt đấy.

Ngoài ra, người tuổi này còn có thể gặt hái thành công trong tháng 5 nữa. Người làm kinh doanh thì các thương vụ ngày càng thuận lợi, đơn hàng chốt được nhiều dẫn đến doanh thu tăng lên. Người tuổi này làm trồng trọt, chăn nuôi của mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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