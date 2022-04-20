10 ngày cuối tháng 4 này, 3 con giáp mở cửa đón lộc, công việc thăng hoa, tiền vào đầy túi, mưa thuận gió hòa

Dù thời gian gần đây, 3 con giáp này gặp không ít khó khăn trong sự nghiệp. Nhưng 10 ngày cuối tháng 4, tài vận của họ dần khởi sắc, mọi sự hanh thông, xuôi thuận hơn trước rất nhiều.
- Trong 20 ngày tới, 3 con giáp may mắn vượng vận quý nhân, khai thông tài vận, sự nghiệp phất lên, tiền vàng đầy đủ, làm gì cũng thuận lợi
- Đúng 12h ngày 20/4/2022, 3 con giáp vượng phát vận may, phất lên không ngừng, khai thông tài lộc, mở rộng con đường thăng quan tiến chức
Tuổi Tý
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thường thật thà, ngay thẳng. Họ thường nói ra suy nghĩ của mình chứ không giấu kín trong lòng. Đôi khi, nét tính cách này có thể khiến họ làm mất lòng người khác.
Người tuổi Tý rất có ý thức và trách nhiệm trong công việc. Để đạt được mục tiêu, con giáp may mắn sẽ không dừng lại dù khó khăn, gian khổ. Đối với họ, không có gì khiến họ cảm thấy hạnh phúc hơn là đạt được mục tiêu mà họ đã đề ra.
10 ngày cuối tháng 4, tài vận của người tuổi Tý có nhiều khởi sắc. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, thu tiền về đầy túi. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng được quý nhân giúp đỡ, cấp trên trọng dụng.
Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, dự đoán sẽ có mùa vụ bội thu trong tương lai. Người tuổi Tý vượt qua nhiều khó khăn. Sự nghiệp của họ ngày một vươn tầm cao mới.
Tuổi Dậu
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp hiền lành, nói ít, làm nhiều. Trong công việc, con giáp này năng động, nhiệt tình, nói được làm được.
Phần lớn người tuổi này thường có nhiều bạn bè. Khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân giúp đỡ nên sớm tai qua nạn khỏi.
Đường tài lộc của người tuổi Dậu gần đây không được tốt. Họ gặp nhiều khó khăn, trở ngại, chịu nhiều áp lực từ yếu tố ngoại cảnh. Con giáp này cũng có thể mắc một số sai sót làm ảnh hưởng đến công việc.
Trong vòng 10 ngày cuối tháng 4, sự nghiệp của họ ngày một khởi sắc. Họ nỗ lực hết mình, từng bước sửa sai, đạt nhiều thành tựu trong công việc. Con giáp này làm kinh doanh thì công việc cũng có nhiều khởi sắc. Những khoản đầu tư của họ trước đây cũng bắt đầu sinh lời.
Tuổi Mão
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình hiền hậu, mềm mỏng, biết đối nhân xử thế nên rất được lòng người. Họ là người thông minh, khôn khéo, chủ động và nhạy bén trong công việc.
Con giáp này biết cách phát huy thế mạnh và hạn chế điểm yếu của bản thân.
10 ngày cuối tháng 4, con giáp này có quý nhân gõ cửa, tài lộc đồi dào. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng quan tiến chức. Sớm muộn họ cũng trở thành người quan trọng trong công ty, tổ chức mà mình làm việc.
Con giáp này làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, đối tác làm ăn uy tín. Chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội, phát huy hết tài năng, sự nghiệp con giáp này sẽ thăng hoa trong vài tháng tới. Mọi phương diện của họ đều hanh thông, thuận lợi, bội thu tài lộc.
* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.