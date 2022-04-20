10 ngày cuối tháng 4 này, 3 con giáp mở cửa đón lộc, công việc thăng hoa, tiền vào đầy túi, mưa thuận gió hòa

Người tuổi Tý rất có ý thức và trách nhiệm trong công việc. Để đạt được mục tiêu, con giáp may mắn sẽ không dừng lại dù khó khăn, gian khổ. Đối với họ, không có gì khiến họ cảm thấy hạnh phúc hơn là đạt được mục tiêu mà họ đã đề ra.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thường thật thà, ngay thẳng. Họ thường nói ra suy nghĩ của mình chứ không giấu kín trong lòng. Đôi khi, nét tính cách này có thể khiến họ làm mất lòng người khác.

Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, dự đoán sẽ có mùa vụ bội thu trong tương lai. Người tuổi Tý vượt qua nhiều khó khăn. Sự nghiệp của họ ngày một vươn tầm cao mới.

10 ngày cuối tháng 4, tài vận của người tuổi Tý có nhiều khởi sắc. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, thu tiền về đầy túi. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng được quý nhân giúp đỡ, cấp trên trọng dụng.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp hiền lành, nói ít, làm nhiều. Trong công việc, con giáp này năng động, nhiệt tình, nói được làm được.

Phần lớn người tuổi này thường có nhiều bạn bè. Khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân giúp đỡ nên sớm tai qua nạn khỏi.

10 ngày cuối tháng 4, sự nghiệp tuổi Dậu ngày một khởi sắc, đạt nhiều thành tựu trong công việc. - Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của người tuổi Dậu gần đây không được tốt. Họ gặp nhiều khó khăn, trở ngại, chịu nhiều áp lực từ yếu tố ngoại cảnh. Con giáp này cũng có thể mắc một số sai sót làm ảnh hưởng đến công việc.

Trong vòng 10 ngày cuối tháng 4, sự nghiệp của họ ngày một khởi sắc. Họ nỗ lực hết mình, từng bước sửa sai, đạt nhiều thành tựu trong công việc. Con giáp này làm kinh doanh thì công việc cũng có nhiều khởi sắc. Những khoản đầu tư của họ trước đây cũng bắt đầu sinh lời.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình hiền hậu, mềm mỏng, biết đối nhân xử thế nên rất được lòng người. Họ là người thông minh, khôn khéo, chủ động và nhạy bén trong công việc.

Con giáp này biết cách phát huy thế mạnh và hạn chế điểm yếu của bản thân.

10 ngày cuối tháng 4, con giáp tuổi Mão có quý nhân gõ cửa, tài lộc đồi dào, có cơ hội thăng quan tiến chức. - Ảnh minh họa: Internet

10 ngày cuối tháng 4, con giáp này có quý nhân gõ cửa, tài lộc đồi dào. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng quan tiến chức. Sớm muộn họ cũng trở thành người quan trọng trong công ty, tổ chức mà mình làm việc.

Con giáp này làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, đối tác làm ăn uy tín. Chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội, phát huy hết tài năng, sự nghiệp con giáp này sẽ thăng hoa trong vài tháng tới. Mọi phương diện của họ đều hanh thông, thuận lợi, bội thu tài lộc.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.