Đánh ghen thực chất là sự tranh giành về quyền lợi. Khi phát hiện người người yêu/ bạn đời của mình phản bội phụ nữ sẽ bị cảm xúc chi phối đến mức mất hết lý trí, họ nhanh chóng tìm đến kẻ thứ ba để làm rõ mọi chuyện và cho kẻ dám chen chân vào gia đình mình một bài học.

Hàng trăm câu hỏi xoay quanh việc chồng ngoại tình sẽ khiến trái tim người phụ nữ như nổ tung. Chưa kể, cơn ghen sẽ khiến đàn bà giảm thông minh, mất đi sự logic, thiếu tự tin mà không kiểm soát được cảm xúc. Từ đây, rất nhiều sai lầm đã xảy ra.

Tuy nhiên, sau những bất an, sợ hãi, tổn thương và mất mát đánh ghen không khiến người phụ nữ cảm thấy dễ chịu hơn. Trận đánh ghen chỉ giúp họ giải tỏa được những uất ức trong lòng nhất thời, sau đó sẽ chất chồng những thương tổn khác.

Thực chất, ghen tuông cũng có mặt tích cực của nó. Không phải tự nhiên mà đàn bà vẫn tự truyền tai nhau câu “muốn tìm đàn bà không ghen tuông, thì cứ tìm một người không yêu bạn’. Tuy nhiên đó là trường hợp ghen tuông một cách có chừng mực, văn minh và khôn ngoan. Ghen tuông mù quáng sẽ là liều thuốc độc giết chết tình yêu lứa đôi.

Khi phát hiện người đàn ông của mình phản bội, đàn bà sẽ đánh ghen ngươi thứ ba. Đây chính là một dạng thức ghen tuông mù quáng, hay chính xác hơn là đánh ghen nhầm.

Đàn bà hãy nghĩ lại xem, ai mới là người có lỗi với bạn. Hãy trút giận lên người bội bạc, đừng trút nhầm kẻ giật chồng bởi như thế là không công bằng. Đồng ý rằng con giáp thứ 13 chẳng bao giờ đúng, nhưng nếu chồng bạn không đồng ý thì mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng ấy đâu có cơ hội tồn tại. Đàn bà hãy thôi ngụy biện rằng chồng mình chỉ là nạn nhân, như thế chẳng khác gì bạn đang bao che cho hành vi vừa ăn cắp vừa la làng của chồng mình.

Tất nhiên, đàn bà sẽ cảm sốc khi bị phản bội tình yêu, lòng tin. Sau đó, họ cả giác lo sợ sẽ xâm lấn tâm hồn người vợ. Họ sợ sẽ mất đi hạnh phúc đang có, mất đi tình yêu bấy lâu trân quý, và cả mất chồng. Chưa kể, họ còn cảm thấy bị xúc phạm. Vì tình yêu, đàn bà tự nguyện hy sinh, vun vén cho gia đình vậy mà người đàn ông của họ lại đi yêu người đàn bà khác.

Đàn bà có chồng ngoại tình luôn tự hỏi, người thứ ba trông như thế nào, có gì hơn mình, tại sao có thể khiến chồng họ bỏ bê vợ con mà chạy theo. Họ quên mất rằng, người cần bị lên án trước tiên chính là chồng minh. Người đàn ông đã lừa dối họ để qua lại với người thứ ba, đã nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu và lòng tự tôn của họ.

Nhưng lúc ấy, mấy ai đủ tỉnh táo để nghĩ được nhiều. Đàn bà vì yêu nên mới về chung một nhà với chồng, giờ đây cũng chính vì yêu mà họ sẽ sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm để giữ hạnh phúc gia đình. Họ sẽ trút hết tội lỗi lên đầu người thứ ba, thế là họ đánh ghen.

Khi vợ đánh ghen nhân tình của chồng, dù thắng hay thua thì cả hai người đàn bà đều mất đi nhiều thứ, chỉ mỗi đàn ông là không mất gì.

Đàn bà dại hãy bớt dại, hãy học đàn bà khôn những điều cần phải làm khi phát hiện chồng phản bội. Dù không hay dại thì đàn bà nào cũng đau đớn, dằn vặt, tổn thương nhưng thay vì tiếp tục chấp nhận như đàn bà dại thì đàn bà khôn chọn cách chấm dứt mối quan hệ hiện tại.

Tiếc rằng, số phụ nũ biết yêu bản thân mình như thế không nhiều. Đa phần đàn bà vẫn dại, vẫn cố nhận phần khổ về mình. Họ quên mất rằng, đàn bà muốn hạnh phúc hãy yêu bản thân mình. Hãy học cách ghen đúng, đừng đánh ghen nhầm.