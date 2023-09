Hôm qua (30/12), TAND thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã mở phiên sơ thẩm xét xử nhóm y bác sĩ đã gây ra cái chết cho mẹ con sản phụ Phạm Thị Hiếu (29 tuổi, trú xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch) về tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp".

Theo bản cáo trạng, ngày 24/9/2016, thai phụ Phạm Thị Hiếu đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình sinh con lần thứ 2. Kíp trực Khoa sản do bác sĩ Thương cùng 2 nữ hộ sinh Giang và Hiền tiến hành thăm khám cho thai phụ.

Trong quá trình phẫu thuật, tử cung của sản phụ bị vỡ ở phần eo, thai nhi lọt ra ngoài tử cung khiến chị Hiếu rơi vào trạng thái hôn mê, suy hô hấp. Sau khi mổ lấy thai, bé sơ sinh có dấu hiệu bị ngạt nên được tiến hành cấp cứu. Trong khi đó, sản phụ chuyển biến nặng nên được chuyển viện lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới. Tuy nhiên các bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong trước khi tới nơi. Bé trai con sản phụ Hiếu sau đó cũng được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu và tử vong sau đó hai ngày.

Theo báo cáo giám định, sản phụ Phạm Thị Hiếu tử vong do vỡ tử cung, chảy máu cấp tính nhưng không phát hiện kịp thời, trong quá trình phẫu thuật xử lý không triệt để. Bé trai sơ sinh tử vong do bị ngạt, chết não và suy đa tạng. Ngoài ra, quá trình thăm khám, điều trị, cấp cứu cho mẹ con sản phụ Hiếu do kíp trực của bác sĩ Thương phụ trách có một số giai đoạn chưa thực hiện đúng chuyên môn, chưa tuân thủ quy trình kỹ thuật… dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Đám tang đẫm nước mắt của mẹ con sản phụ - Ảnh: Người Lao Động

Nhóm y bác sĩ gây ra cái chết cho mẹ con sản phụ lãnh án treo

Trong quá trình xét hỏi, các bị cáo thành khẩn khai báo, nhận thức rõ những sai phạm, tắc trách trong hoạt động chuyên môn nên gây ra cái chết đáng tiếc cho mẹ con sản phụ Phạm Thị Hiếu. Bên cạnh đó, người nhà nạn nhân cũng làm đơn không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhóm y bác sĩ trên.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đánh giá đây là vụ án khá nghiêm trọng, cần có hình thức xử lý nghiêm minh để răn đe, cảnh cáo, giáo dục ý thức pháp luật trong hoạt động ngành y. Cuối cùng, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Thương 36 tháng tù treo (thời gian thử thách 60 tháng); hai bị cáo Hồ Thị Lài Giang, Phạm Thị Hiền 17 tháng tù treo (thời gian thử thách 24 tháng).