Trên đường đi bán vé số buổi tối, ba mẹ con bị xe ô tô tông mạnh từ phía sau phải nhập viện cấp cứu.

Vụ tai nạn thương tâm của ba mẹ con bán vé số xảy ra vào khoảng 20 giờ tối 11/12 trên đường Nguyễn Chí Thanh, phương An Thạnh, thị xã Thuận An (Bình Dương) khiến nhiều người bàng hoàng và xót xa.

Theo thông tin từ Thời Đại, thời điểm xảy ra tại nạn, người phụ nữ tầm 35 tuổi đang chở hai con trai nhỏ trên chiếc xe đạp cũ, lưu thông hướng từ đường Nguyễn Chí Thanh đến chợ Búng, thị xã Thuận An. Khi ba mẹ con di chuyển đến phường An Thạnh thì bị chiếc ô tô mang BKS 61A – 05644 bất ngờ tông mạnh từ phía sau. Hiện giờ vẫn chưa xác minh được danh tính người điều khiển xe ô tô.

Cú tông mạnh từ sau khiến xe đạp văng xa về phía trước, ba mẹ con ngã xuống đường và bị thương rất nặng. Người dân xung quanh nhanh chóng đưa ba nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Theo lời một nhân chứng, cậu con trai út khoảng 6 tuổi bị hất tung lên cao rồi rơi xuống đường nên bị thương rất nặng, có khả năng không qua khỏi. Người dân khu vực này cho biết, ba mẹ con nạn nhân thường xuyên đi bán vé số về đêm trên đoạn đường xảy ra tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn thương tâm này.

Bà lão bán vé số bị tai nạn máu me khắp mặt nhưng người xung quanh vẫn thờ ơ đứng nhìn? Hình ảnh bà cụ nằm sõng soài trên mặt đất khuôn mặt sưng tấy chảy đầy máu vì tai nạn giao thông vậy mà những người xung quanh chỉ đứng nhìn mà không hề cứu giúp khiến dân mạng vô cùng bức xúc.

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