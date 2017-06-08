Giữa trùng vây thực phẩm độc hại: Rùng mình cảnh 'phù phép' lòng heo thối thành tươi ngon

Xã hội 08/06/2017 22:22

Để lòng heo đẹp mắt và không còn mùi hôi, nhiều tiểu thương đã dùng chất hóa học không rõ nguồn gốc để tẩy trắng nhằm thu hút người tiêu dùng.

Lòng heo trắng tinh hấp dẫn đã trở thành món khoái khẩu của nhiều người, đặc biệt là dân nhậu. Tuy nhiên, trắng chưa chắc đã là sạch. Nhiều người buôn bán đã dùng một loại bột màu trắng không rõ nguồn gốc, chỉ biết với cái tên là "tẩy đường" để tắm trắng cho lòng heo, khiến cho chúng dù có đang bốc mùi hôi thối vẫn trở nên thơm ngon một cách "thần kỳ".

Giữa trùng vây thực phẩm độc hại: Rùng mình cảnh 'phù phép' lòng heo thối thành tươi ngon - Ảnh 1
Để lòng heo đã bốc mùi trở nên tươi ngon như mới, người bán đã sử dụng các chất hóa học độc hại - Ảnh: Internet

Trắng nhưng không sạch

Vì lợi nhuận mà không ít tiểu thương sử dụng hàn the cho vào thực phẩm, đó không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, hiện nay, chuyện thực phẩm không chỉ dừng ở mức đó.

Mới đây, các cơ quan chức năng đã bắt và thu giữ hàng chục tấn nội tạng lợn thối đang trong quá trình phân hủy từ khắp các vùng trên cả nước. Tất cả những nội tạng bẩn đó sau khi được vận chuyển đến nơi sẽ được ngâm qua dung dịch "tẩy đường", sau ít phút chúng sẽ trở nên tươi ngon như mới.

Dưới đây là số lòng heo đã qua 2 ngày bốc mùi hôi thối và biến đổi màu sắc. Sau khi được ngâm qua nước có hòa tan bột "tẩy đường" đã ngay lập tức trở nên tươi ngon một cách nhanh chóng.

 

Chất "tẩy đường" là gì?

Theo PGS - TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chất "tẩy đường" còn gọi là Natri Hydrosulphite và có tên khoa học là NaHSO3. Nếu chất này tinh khiết thì có thể dùng làm tươi, tẩy trắng và mất mùi ôi của thực phẩm nhưng chỉ nên dùng với liều lượng vừa phải. Nếu lạm dụng quá nhiều và không đúng cách, hóa chất này có thể gây viêm niêm mạc, thủng ruột... 

Tác hại của chất "tẩy đường"

Tiến sĩ Trần Bích Lam, giảng viên bộ môn Công nghệ thực phẩm, Khoa Kỹ thuật hóa học - Đại học Bách khoa TP.HCM cho biết, việc sử dụng hóa chất công nghiệp NaHSO3 xử lý thực phẩm là không được phép vì hàm lượng các chất độc hại còn lại rất cao. Do quá trình ngâm lâu, ngấm vào thực phẩm, những hóa chất này sẽ kết hợp với những thành phần khác làm biến đổi chất lượng và ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng.

Do vậy, tuyệt đối không được sử dụng hóa chất vào thực phẩm vì bất cứ chất hóa học nào cũng hàm chứa trong nó yếu tố độc hại, chỉ tùy theo mức độ chịu đựng của cơ thể từng người mà có người phản ứng ngay hoặc gánh chịu tác hại từ từ mà thôi, các chuyên gia khuyến cáo. 

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