Vì lợi nhuận mà không ít tiểu thương sử dụng hàn the cho vào thực phẩm, đó không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, hiện nay, chuyện thực phẩm không chỉ dừng ở mức đó.

Mới đây, các cơ quan chức năng đã bắt và thu giữ hàng chục tấn nội tạng lợn thối đang trong quá trình phân hủy từ khắp các vùng trên cả nước. Tất cả những nội tạng bẩn đó sau khi được vận chuyển đến nơi sẽ được ngâm qua dung dịch "tẩy đường", sau ít phút chúng sẽ trở nên tươi ngon như mới.

Dưới đây là số lòng heo đã qua 2 ngày bốc mùi hôi thối và biến đổi màu sắc. Sau khi được ngâm qua nước có hòa tan bột "tẩy đường" đã ngay lập tức trở nên tươi ngon một cách nhanh chóng.

Chất "tẩy đường" là gì?

Theo PGS - TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chất "tẩy đường" còn gọi là Natri Hydrosulphite và có tên khoa học là NaHSO3. Nếu chất này tinh khiết thì có thể dùng làm tươi, tẩy trắng và mất mùi ôi của thực phẩm nhưng chỉ nên dùng với liều lượng vừa phải. Nếu lạm dụng quá nhiều và không đúng cách, hóa chất này có thể gây viêm niêm mạc, thủng ruột...

Tác hại của chất "tẩy đường"

Tiến sĩ Trần Bích Lam, giảng viên bộ môn Công nghệ thực phẩm, Khoa Kỹ thuật hóa học - Đại học Bách khoa TP.HCM cho biết, việc sử dụng hóa chất công nghiệp NaHSO3 xử lý thực phẩm là không được phép vì hàm lượng các chất độc hại còn lại rất cao. Do quá trình ngâm lâu, ngấm vào thực phẩm, những hóa chất này sẽ kết hợp với những thành phần khác làm biến đổi chất lượng và ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng.

Do vậy, tuyệt đối không được sử dụng hóa chất vào thực phẩm vì bất cứ chất hóa học nào cũng hàm chứa trong nó yếu tố độc hại, chỉ tùy theo mức độ chịu đựng của cơ thể từng người mà có người phản ứng ngay hoặc gánh chịu tác hại từ từ mà thôi, các chuyên gia khuyến cáo.