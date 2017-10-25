Clip cực sốc: Bé gái tiểu học hút thuốc điệu nghệ trong tiệm net

Đoạn clip quay lại hình ảnh bé gái khoảng 6 – 7 tuổi vừa chơi game vừa hút thuốc do chủ nhân Facebook H.P chia sẻ cách đây vài giờ đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Một trang fanpage lớn đã chia sẻ lại đoạn clip này và gửi lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh như sau:

“Các bậc phụ huynh hãy quan tâm, dạy dỗ con em mình hơn nữa nhé! Đừng để các con vấp ngã, lạc lối vào những con đường đang là vấn nạn xã hội...

Rồi sau này lớn lên sẽ không biết sẽ như thế nào nữa đây... Trẻ em hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng nhận thức, phát triển kỹ năng cơ bản mà còn tác động đến tương lai sau này của các em nữa đấy.

Ôi những thiên thần bé nhỏ ơi...”.

Điều đáng nói là người quay đoạn clip trên chẳng những không ngăn cản mà còn đùa giỡn, dùng điện thoại quay lại đăng lên mạng xã hội. Có thể mục đích của người này mang ý tốt là muốn cảnh báo đến các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng nghi ngờ mục đích của người này là để câu like, câu share.

“Không cần biết con cái người ta ra sao nhưng cái quán net này không thể chấp nhận được. Nhìn thấy các bé có tý tuổi cầm điếu thuốc mà người lớn nhìn thấy cũng để đó cho được”, ý kiến của D.N.D.

“Nên thêm quy định trong phòng net cấm trẻ em dưới 16 tuổi”, L.V.P đề nghị.

Một số ý kiến cho rằng đoạn clip này được dàn dựng để câu like: “Cái này là nó câu like mọi người nhìn con bé lúc nào cũng nhìn vào máy quay phim. Có ai coi clip 2 cô bé chị em chửi nhau chưa cũng là 2 bé gái này đóng. Đáng trách ở đây là người quay phim sử dụng hai đứa trẻ làm trò vui”, T.L bình luận.

Qua sự việc này, các bậc phụ huynh cần chú ý hơn việc giáo dục con trẻ. Trong những năm đầu đời, trẻ thường học theo lời nói, hành động của người xung quanh nên khi có con nhỏ thì người lớn nên hạn chế việc hút thuốc trước mặt trẻ. Điều này cũng góp phần bảo vệ sức khỏe của cả gia đình.