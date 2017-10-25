Clip cực sốc: Bé gái tiểu học hút thuốc điệu nghệ trong tiệm net

Xã hội 25/10/2017 10:52

Đoạn clip bé gái hút thuốc điệu nghệ trong tiệm net dưới đây là lời cảnh báo phụ huynh phải quan tâm đến con em mình hơn.

Đoạn clip quay lại hình ảnh bé gái khoảng 6 – 7 tuổi vừa chơi game vừa hút thuốc do chủ nhân Facebook H.P chia sẻ cách đây vài giờ đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

 

Nguồn clip: Hóng

Một trang fanpage lớn đã chia sẻ lại đoạn clip này và gửi lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh như sau:

“Các bậc phụ huynh hãy quan tâm, dạy dỗ con em mình hơn nữa nhé! Đừng để các con vấp ngã, lạc lối vào những con đường đang là vấn nạn xã hội...

Rồi sau này lớn lên sẽ không biết sẽ như thế nào nữa đây... Trẻ em hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng nhận thức, phát triển kỹ năng cơ bản mà còn tác động đến tương lai sau này của các em nữa đấy.

Ôi những thiên thần bé nhỏ ơi...”.

Clip cực sốc: Bé gái tiểu học hút thuốc điệu nghệ trong tiệm net - Ảnh 1
Dù còn rất nhỏ nhưng bé gái hút thuốc vô cùng điệu nghệ - Ảnh cắt từ clip

Điều đáng nói là người quay đoạn clip trên chẳng những không ngăn cản mà còn đùa giỡn, dùng điện thoại quay lại đăng lên mạng xã hội. Có thể mục đích của người này mang ý tốt là muốn cảnh báo đến các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng nghi ngờ mục đích của người này là để câu like, câu share.

Clip cực sốc: Bé gái tiểu học hút thuốc điệu nghệ trong tiệm net - Ảnh 2
Đoạn clip khiến nhiều người vô cùng hoang mang - Ảnh cắt từ clip

“Không cần biết con cái người ta ra sao nhưng cái quán net này không thể chấp nhận được. Nhìn thấy các bé có tý tuổi cầm điếu thuốc mà người lớn nhìn thấy cũng để đó cho được”, ý kiến của D.N.D.

“Nên thêm quy định trong phòng net cấm trẻ em dưới 16 tuổi”, L.V.P đề nghị.

Một số ý kiến cho rằng đoạn clip này được dàn dựng để câu like: “Cái này là nó câu like mọi người nhìn con bé lúc nào cũng nhìn vào máy quay phim. Có ai coi clip 2 cô bé chị em chửi nhau chưa cũng là 2 bé gái này đóng. Đáng trách ở đây là người quay phim sử dụng hai đứa trẻ làm trò vui”, T.L bình luận.

Qua sự việc này, các bậc phụ huynh cần chú ý hơn việc giáo dục con trẻ. Trong những năm đầu đời, trẻ thường học theo lời nói, hành động của người xung quanh nên khi có con nhỏ thì người lớn nên hạn chế việc hút thuốc trước mặt trẻ. Điều này cũng góp phần bảo vệ sức khỏe của cả gia đình.

Từ khóa:   hút thuốc trẻ em hút thuốc

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 12 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 57 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày