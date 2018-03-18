Vì trời tối, thi thể cô gái lại có nhiều máu nên gia đình nhận nhầm là con gái bỏ nhà đi bèn mang về khâm liệm.

Hôm nay (18/3), ông Trần Văn Hãn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết đêm tại địa phương vừa xảy ra sự việc hy hữu khi một gia đình nhận nhầm thi thể con gái về khâm liệm.

Vào khoảng 22 giờ ngày 17/3, tại khu vực nghĩa trang xã Ứng Hòe xảy ra tai nạn giao thông khiến một cô gái bị thương.

Cùng lúc đó, gia đình ông D. (cư ngụ tại Thông Trịnh) có con gái sinh năm 2002 bỏ nhà đi nhiều ngày. Khi nghe tin vụ tai nạn giao thông, gia đình nhanh chóng chạy đến, nhận đó là con gái mình mang về lo hậu sự.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cô gái tử vong - Ảnh: Internet

Mãi đến khi làm nghi thức khâm liệm, gia đình mới phát hiện đó không phải là con gái mình. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trời tối, thi thể cô gái dính nhiều máu nên mới xảy ra vụ việc nhầm lẫn hy hữu này.

Sau đó, họ đã báo với chính quyền địa phương về sự việc trên để gia đình nạn nhân có thể đến nhận dạng và đưa thi thể về lo hậu sự.

Đến ngày 18/3, con gái của ông D. đã trở về nhà. Cô gái trong vụ tai nạn cũng đã được gia đình đưa về tổ chức tang lễ kịp thời.

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