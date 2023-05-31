Chuyên gia cảnh báo sự nguy hiểm của AI đến nền văn minh của loài người

Khoảng 350 giám đốc điều hành của các công ty công nghệ thông tin (CNTT) và các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển nhanh chóng.

Theo Tờ The Wall Street Journal (WSJ) đưa tin ngày 30/5 (giờ địa phương), tổ chức phi lợi nhuận Center for AI Safety (CAIS) đã đưa ra tuyên bố khẳng định cần phải kiểm soát công nghệ AI, thậm chí còn đề cập đến khả năng loài người bị tuyệt chủng.

CAIS cho biết trong một tuyên bố: “Giảm nguy cơ tuyệt chủng của loài người do AI nên là ưu tiên toàn cầu".

CAIS so sánh sự nguy hiểm của AI với vũ khí hạt nhân và các bệnh truyền nhiễm mới nổi.

AI mang lại lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ - Ảnh: Reuters

Tuyên bố nhấn mạnh rằng mặc dù công chúng đã nhận ra những rủi ro do công nghệ AI gây ra, nhưng các giải pháp cho nhiều lĩnh vực hơn cần được thảo luận.

Tuyên bố được hàng chục chuyên gia ký kết, trong đó có Sam Altman, Giám đốc điều hành công ty OpenAI (Mỹ), nhà phát triển chatbot ChatGPT.

Ngoài ra, trong danh sách còn có Kevin Scott, CTO của Microsoft (MS), Leela Ibrahim và Marion Rogers, những người phụ trách AI tại Google.

Ngoài ra, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau cũng tham gia.

CAIS đang tuyển dụng các chuyên gia bổ sung để tham gia ký kết.

Những lo ngại về sự nguy hiểm của AI cũng đang lan rộng sau khi ChatGTP gần đây đã thu hút sự quan tâm của công chúng đối với AI.

Trí tuệ nhân tạo khiến 10.000 nhân viên viễn thông ở Anh mất việc Tập đoàn viễn thông lớn nhất tại Anh vừa công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự rất lớn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-gia-canh-bao-su-nguy-hiem-cua-ai-en-nen-van-minh-cua-loai-nguoi-587625.html