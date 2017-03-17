Nạn nhân trong vụ án là Xiao Ming, 10 tuổi, sống ở một vùng quê nghèo của Trung Quốc. Mặc dù sống chung một nhà với Danmou nhưng hai người không có quan hệ ruột thịt. Vì cha mẹ của hai người đều đã kết hôn và có con riêng trước đó.

Cách đây sáu tháng, vì muốn giáo dục đứa em trai có tính ăn cắp vặt, Danmou 26 tuổi đã trói cậu bé trên ban công suốt 3 giờ liền khiến cậu bé tử vong.

Theo Sina, cha của Xiao Ming – ông Hwang năm nay 42 tuổi, trình độ học vấn không cao. Mười năm trước, ông Hwang được họ hàng mai mối kết hôn với một người phụ nữ nước ngoài. Sau đó, Xiao Ming được sinh ra nhưng vì gia đình nghèo khó nên người mẹ bỏ đi biệt xứ. Kể từ đó ông Hwang một mình gà trống nuôi con. Hàng xóm xung quanh cho biết, ông Hwang tính tình rất hung dữ, khi tâm trạng không vui sẽ đánh Xiao Ming. Dần dần, cậu bé trở nên thu mình, đôi khi có hành động nổi loạn.

Vào năm 2012, ông Hwang gặp bà Chen 47 tuổi – một người phụ nữ góa chồng. Qua một thời gian tìm hiểu, ông Hwang cùng Xiao Ming dọn về ở chung với bà Chen và Danmou – con gái của bà và chồng trước.

Không lâu sau, bà Chen bị bệnh nặng nằm liệt trên giường, mọit? việc trong nhà đều do ông Hwang và Danmou lo liệu. Cả gia đình bốn người sống nhờ vào thu nhập của siêu thị nhỏ dưới nhà. Trong khi cha và chị gái tất bật với công việc, lo cho cuộc sống gia đình thì Xiao Ming thường xuyên ăn cắp hàng trong siêu thị để đổi tiền mặt tiêu xài.

Khi phát hiện cậu bé ăn cắp, ông Hwang và Danmou sẽ đánh Xiao Ming để răn đe. Những lúc đó, đứa trẻ này chỉ im lặng không khóc hay chống đối, nhưng sau đó sẽ tiếp tục trộm đồ trong nhà.

Buổi sáng ngày 21 tháng 8 năm 2016, Danmou phát hiện siêu thị bị mất vài bao thuốc lá. Cô gọi Xiao Ming đến để hỏi nơi cậu giấu những bao thuốc, như thường lệ đứa trẻ này chỉ im lặng dù bị Danmou dùng roi tre đánh vào người.

Sau khi dùng cơm trưa, Danmou hỏi lại Xiao Ming lần nữa nơi mà cậu cất giấu những bao thuốc, nhưng vẫn không được gì. Tức giận trước thái độ của của đứa bé, cô trói Xiao Ming vào cánh cửa trên sân thượng rồi quay lại làm việc. Ba giờ sau, khi quay lại thì phát hiện em trai đã ngừng thở. Các bác sĩ cho biết nguyên nhân gây ra cái chết của Xiao Ming là do thời tiết nóng và ẩm ướt dẫn đến đột quỵ.

Những đứa trẻ thiếu sự giáo dục của gia đình

Đây là một bi kịch đau lòng, đứa trẻ bởi vì thiếu sự giáo dục của cha mẹ dẫn đến những hành động lệch lạc. Trong trường hợp của Xiao Ming, nếu cậu bé được dạy chủ động thừa nhận lỗi lầm của bản thân thì bi kịch đã không xảy ta.

Cho dù gia đình giàu hay nghèo, điều quan trọng nhất chính là tạo cho trẻ nhỏ một môi trường sống lành mạnh, nhận được sự giáo dục đúng đắn. Bi kịch này là một bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con trẻ.