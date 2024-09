Cảm động tình người trong cơn bão dữ: Đoàn xe ôtô đi chậm giúp xe máy tránh gió giật mạnh trên cầu Nhật Tân - Hà Nội

Khoảng 12h15 ngày 7/9, một số xe máy và ô tô vẫn đang cố gắng di chuyển qua cầu Nhật Tân để trú về nơi an toàn.

Theo thông tin từ báo Kinh tế Đô thị, bắt đầu từ 12h ngày 7/9, bão siêu bão Yagi (bão số 3) sẽ ảnh hưởng lớn đến Hà Nội, nhiều biển bảng quảng cáo bị rơi đổ, nhiều cây xanh bị bật gốc. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển ngoài đường. Tuy nhiên, khoảng 12h15 ngày 7/9, một số xe máy và ô tô vẫn đang cố di chuyển qua cầu Nhật Tân để trú về nơi an toàn.

Tuy khoảng trưa ngày 7/9, tâm bão Yagi chưa đi vào Hà Nội, xong sức gió qua các con cầu đã rất lớn, nhiều người đi xe máy bị thổi ngã. Chính vì vậy, các xe oto tải, xe khách đã đi sát vào nhau, che bớt gió cho người đi xe máy qua cầu Nhật Tân an toàn.

Hình ảnh được cư dân mạng khen ngợi và lan truyền trên khắp các nền tảng MXH.

Nhiều bình luận khen ngợi hành động ấm áp của đoàn xe ô tô trên cầu Nhật Tân

Cập nhật tin tức về siêu bão Yagi, dẫn tin từ báo Công an TP.HCM, đại diện Tổng cục Khí tượng-Thủy văn cho biết, bão đang đi vào đất liền, tâm bão ở giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, trong đó vùng trọng điểm là Quảng Yên, Bãi Cháy, Cát Bà, Hạ Long của Quảng Ninh; An Lão, Tiên Lãng, Hải An, Đồ Sơn của Hải Phòng. Thời điểm mạnh nhất là từ 12-14 giờ chiều. Sau 17 giờ cấp độ bão sẽ giảm.

Báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự TP. Hải Phòng cho biết, hiện sức gió bắt đầu giảm tại đảo Bạch Long Vĩ. Các tuyến đê biển, đê sông vẫn an toàn, các lực lượng vẫn duy trì ứng trực tại những điểm xung yếu là tuyến đê biển 1, 2. Thành phố đã di dời 23.500 người ra khỏi vùng trũng, thấp, chung cư cũ. Công tác thông tin liên lạc vẫn được duy trì.

