Ở Trung Quốc, một người đàn ông 59 tuổi đã chi một số tiền lớn mua búp bê tình dục để thoát khỏi cảm giác cô đơn trong nhiều năm liền sau khi vợ bỏ đi, theo The Sun.

Sau hơn 16 năm kể từ ngày chia tay vợ của mình, ông đã mua tổng cộng 7 búp bê tình dục. Điều thú vị hơn nữa là con trai của ông không hề tỏ ra kì thị mà luôn xem những con búp bê này như chị em của mình.

Được biết người đàn ông này tên Li sinh sống tại tỉnh Quý Châu phía Tây Nam Trung Quốc. Kể từ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người vợ cũ vào năm 2000, ông ấy tin rằng những con búp bê còn đáng tin hơn con người rất nhiều.

Người con trai của ông tên là Yang Yang đã sống với cha kể từ khi mẹ bỏ đi lúc cậu mới 5 tuổi. Ban đầu, hai cha con sống với nhau rất vui vẻ nhưng sau khi Yang Yang bắt đầu đi học tại trường nội trú khiến ông Li cảm thấy cô đơn, lúc này ông đã quyết định mua cho mình con búp bê tình dục đầu tiên trên một trang web bán hàng trực tuyến.

Trong những năm sau đó, ông đã mua thêm cho mình 6 con búp bê tình dục khác. Không chỉ vậy, vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của Yang Yang, ông Li đã mua tặng con trai mình một con búp bê tình dục để cậu có thể “giải quyết” mỗi khi có nhu cầu. Tuy nhiên, Yang Yang cho biết cậu chỉ xem những con búp bê này như người thân trong gia đình vì chúng đã sinh sống cùng cha con họ trong một thời gian dài.

Tính đến nay, ông Li đã chi gần 1500 USD (hơn 30 triệu VND) để mua những con búp bê tình dục, đó là chưa kể đến những vật dụng dành riêng cho búp bê như quần áo, giày cao gót, tóc giả để thay mới cho chúng mỗi ngày.

Sau nhiều năm sử dụng, hiện nay ông Li và con của mình đang có ý định kinh doanh quần áo, phụ kiện dành cho búp bê tình dục hướng tới các đối tượng khách hàng có hoàn cảnh giống như ông Li.

Để tuyên truyền sản phẩm của mình, hai người quyết định chụp những con búp bê mà họ có để làm mẫu. Những bức ảnh này ghi lại những cảnh sinh hoạt hàng ngày của gia đình họ như cùng nhau ngồi uống trà, ngắm hoa trong vườn, đi dạo xung quanh,…

Li đã nói: “Chúng tôi nâng niu những con búp bê như người thân trong gia đình của mình”. Ông còn cho biết thêm: “Nếu trong tương lai, tôi không thể tìm cho mình một người bạn gái ưng ý thì tôi sẽ sống quãng đời còn lại của mình với những con búp bê”.