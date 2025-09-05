Xe tải tông vào trạm thu phí rồi húc văng xe cảnh sát khiến 5 người bị thương

Hình ảnh ghi lại cho thấy chiếc xe tải đang di chuyển trên đường thì bất ngờ đâm xuyên qua rào chắn thu phí trước khi mất lái và đâm vào một xe của tuần tra của cảnh sát ở Cekmekoy, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 28/8. Năm người đã bị thương trong vụ việc, bao gồm hai cảnh sát, hai người bên trong xe tải và một người dân.

