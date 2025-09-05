Chấp nhận lời cá cược nhảy xuống sông để lấy 141 nghìn đồng, nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi

Mohd Junaid, 19 tuổi, đã bị cuốn trôi sau khi nhảy xuống dòng sông Yamuna đang chảy xiết ở Uttar Pradesh, Ấn Độ. Chấp nhận lời cá cược của bạn bè với số tiền là 4 bảng Anh (141 nghìn đồng). Dù đã cố gắng bơi trở lại bờ một cách tuyệt vọng nhưng dòng nước mạnh đã kéo anh ta trôi xuôi dòng.

Video 2 giờ 42 phút trước 2 giờ 42 phút trước Thiên An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chap-nhan-loi-ca-cuoc-nhay-xuong-song-e-lay-141-nghin-ong-nam-thanh-nien-bi-nuoc-lu-cuon-troi-741322.html