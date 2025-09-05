Xe ba bánh tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ, hành khách văng ra ngoài, tài xế tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn đã xảy ra ở Bareilly, Uttar Pradesh, Ấn Độ. Trong clip, một chiếc xe ba bánh di chuyển với tốc độ cao bất ngờ đâm vào đuôi xe tải. Cú va chạm mạnh đến mức hành khách ngồi trong xe văng ra ngoài. Tài xế được cho là đã tử vong tại chỗ.
Video 2 giờ 58 phút trước

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

