Va chạm trực diện giữa ô tô con và xe tải, 6 người phụ nữ trên xe con tử vong thương tâm

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của 6 người và khiến 3 người khác bị thương nặng khi một chiếc xe tải và một chiếc ô tô va chạm gần làng Harsawa thuộc huyện Sikar, bang Rajasthan, Ấn Độ. Vụ việc xảy ra trên đường cao tốc Jaipur-Bikaner vào lúc 4h chiều ngày 14/1.

Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

