Thích thú trước khoảnh khắc ngư dân bắt được con cá khổng lồ nặng 135kg và dài 2,48 mét trên sông

Một chuyến đi câu cá bắt đầu với mục tiêu bắt cá hải tượng long đã kết thúc bằng một kỳ tích lịch sử khi bắt được con cá khổng lồ nặng 135kg và dài 2,48 mét của hai cư dân của Urupês, São Paulo, Brazil, vào ngày 26/1.
Video 2 giờ 51 phút trước

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

