Sư tử đực bị 4 con cái cái quây đánh 'hội đồng' phải cúp đuôi bỏ chạy

Cảnh tượng hi hữu này được ghi lại tại Khu bảo tồn quốc gia Masai Mara, Narok, Kenya. Trong clip, một con sư tử đực đang tiến về phía 4 con sư tử cái. Trong khi con sư tử đực tỏ ra khá phân vân và lúng túng thì những con sư tử cái lại tỏ ra cảnh giác. Điều bất ngờ là ngay sau đó, 4 con sư tử cái đã lao tới tấn công và cắn xé điên cuồng con sư tử đực khiến nó lăn lộn trên mặt đất.
Video 23:47 13/06/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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