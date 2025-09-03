Sốc: Người phụ nữ bị tên biến thái đột nhập vào phòng sàm sỡ, cướp tiền và cái kết

Trong một vụ việc gây sốc tại một cơ sở lưu trú dành cho phụ nữ ở Bengaluru, Ấn Độ, một người đàn ông không rõ danh tính đã đột nhập vào phòng và bị cáo buộc quấy rối tình dục một phụ nữ 23 tuổi trước khi cướp tiền mặt lúc 3 giờ sáng ngày 30/8.
Video 5 giờ 55 phút trước

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi